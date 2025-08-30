Samanyolu Haber /Gündem / Meclis Başkanı suikastte öldürüldü /30 Ağustos 2025 16:53

Meclis Başkanı suikastte öldürüldü

Eski Ukrayna Parlamentosu Başkanı Andriy Parubiy, Lviv'de suikast sonucu öldürüldü

Ukraynalı yetkililer, eski Parlamento Başkanı Andriy Parubiy'in Lviv'de silahla vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna'da polis Cumartesi günü, ülkenin batısındaki Lviv'de Frankivsk bölgesinden silahlı saldırı ihbarı aldı. Saldırının önde gelen siyasetçilerden Parubiy'i hedefleyen bir suikast olduğu anlaşıldı.

Teyit edilmemiş bilgilere göre suikast, elektrikli bisiklet kullanan ve kurye kıyafetleri giyen bir silahlı saldırgan tarafından düzenlendi.

54 yaşındaki Parubiy, 2014'te Rus yanlısı Yanukoviç'i iktidardan eden Batı yanlısı Maidan hareketinin liderlerinden birisiydi. 2014 sonrası 6 ay kadar Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri, 2016-2019 yılları arasında Ukrayna Parlamentosu Başkanlığı görevini yürütmüştü

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy olayı "korkunç bir cinayet" olarak tanımladı ve başsağlığı mesajı paylaştı.
Ukrayna'nın ulusal polis teşkilatı, Lviv bölgesel polisi ve istihbarat servisi, olayla ilgili soruşturma yürütüyor. Saldırının arkasında kim olduğu henüz bilinmiyor.

Zelenskiy, "Olayın aydınlatılması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Ukrayna'nın 2013'ten itibaren yaşadığı çalkantılı siyasi ortamda, Parubiy'in liderlerinden olduğu EuroMaidan'ın (Meydan Gösterileri) arkasındaki güç bileşenlerinin rolü büyüktü.

 Putin'in Ukrayna'nın işgaline gerekçe gösterdiği aşırı sağ hareketler nasıl yükseldi? 

Rusya lideri Vladimir Putin, Şubat 2022'de Ukrayna'ya başlattığı işgal operasyonunda, gerekçelerden biri olarak Neo-Naziler'i göstermişti. Ukrayna ve müttefiklerine göre ise Ruslar, Neo-Nazi grupların varlığı ve etkisini abartarak yalandan bir gerekçe üretiyordu.

Parubiy eskiden Neo-Nazi Sosyal Milliyetçi Parti ile paramiliter Ukrayna Vatanseveri'nin kurucusuydu ve EuroMaidan'daki milislerin komutanı sayılıyordu. 2014 sonrasında ise Andriy Parubiy artık Ulusal Güvenlik ve Savunma Konsey Başkanı'ydı.

Daha sonra Parlamento Başkanlığı'na seçilen Parubiy, 2004'teki Turuncu Devrim sayesinde Cumhurbaşkanı olan Viktor Yuşçenko'nun, Ukrayna Milliyetçi Örgütü'nün lideri Stepan Bandera ve Ukrayna İsyancılar Ordusu'nun (UPA) başkomutanı Roman Şuheviç'e "Ulusal Kahraman" unvanı vermesini sağlayan ekibin başını çekmekle eleştirilmişti.
