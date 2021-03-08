Samanyolu Haber /Politika / Meclis Başkanı'ndan 'manidar' Gergerlioğlu açıklaması /08 Mart 2021 12:11

Meclis Başkanı'ndan 'manidar' Gergerlioğlu açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla hakkında verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası onanan ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuran HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında 'manidar' açıklamalarda bulundu. 'Yetki bende değil' ve 'AYM’deki bireysel başvurunun kesin hükme doğrudan bir etkisi yok' ifadeleri öne çıktı.

SHABER3.COM


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Gergerlioğlu'nun yargı kararı henüz Meclis'e ulaşmadı. Bunun ulaşması için mahkemeden usulüne uygun olarak gelmesi gerekiyor. Ondan sonra bir değerlendirme yapılacaktır" dedi.

T24'ün haberine göre Meclis'e gönderilen fezlekelerle ilgili de açıklamalarda bulunan Şentop, "Karma kurumundaki fezlekeler yeni gitmedi. Uzun zamandır var. Her dönem olmuştur. Bu dönem biraz sayıca fazla hem de içerdikleri suç ithamları, kategoriler bakımından da biraz üzüntü verici bir tablo var. Ama bu konuda bir şey yapılıp yapılmayacağı konusunda benim bir yetkim yok. Yetki karma komisyonda" ifadelerini kullandı.

"Terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla hakkında verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası onanan Gergerlioğlu'nun Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağına ilişkin soruya da yanıt veren Şentop, şunları söyledi:

"Malumunuz Anayasa’da kesin hükmün genel kurula bildirilmesiyle milletvekilliği düşer diyor. AYM süreci hükmün kesinleşmesini engelleyen bir durum değil. Bu tartışmaları daha önce de yaşadık. AYM’deki bireysel başvurunun doğrudan bir etkisi kesin hükme yok. Nitekim AYM Mahkemesi iki karar verdi. İkinci kararda daha vurgulu bir şekilde yerel mahkemeden kesin hükmün ortadan kaldırılmasını istiyor. Kesin hükmü kaldırma yetkisi AYM’de olsa bunu İstanbul'daki 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nden istemez. Demek ki AYM bireysel başvuruda bunu kaldıramıyor. Bunu kaldırma yetkisi adli yargı içerisinde mahkemeler ait. Dolayısıyla Anayasaya göre bireysel başvurunun sonucunu beklemek mecburiyeti yok. Henüz karar gelmedi onunla ilgili değerlendirmeyi daha sonra yapacağız."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Meclis Başkanı'ndan 'manidar' Gergerlioğlu açıklaması Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  

Fırıncıdan acı gerçekler: Bayat ekmek, çürük sebze

Fırıncıdan acı gerçekler: Bayat ekmek, çürük sebze

Time Square'de Erdoğan Rejimi protesto edildi

Time Square'de Erdoğan Rejimi protesto edildi

Karşınızda yılın babası

Karşınızda yılın babası

Haydi dostum başarabilirsin

Haydi dostum başarabilirsin

Buket Aydın, sosyal medyanın diline düştü

Buket Aydın, sosyal medyanın diline düştü

Cep telofunu çalan kapkaçı neye uğradığını şaşırdı

Cep telofunu çalan kapkaçı neye uğradığını şaşırdı

Filin iş makineleriyle imtihanı

Filin iş makineleriyle imtihanı

Beyaz Tv'nin 'Sahte röportajını' gerçek köylüler bozdu

Beyaz Tv'nin 'Sahte röportajını' gerçek köylüler bozdu

Golf sahası önünde tarım konuşunca...

Golf sahası önünde tarım konuşunca...

Kaymakamdan şov baskını: Çay içen çalışanlara ceza yazdırdı

Kaymakamdan şov baskını: Çay içen çalışanlara ceza yazdırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:41:04