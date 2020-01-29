Meclis bekçilere yeni yetkiler verdi

Kanun teklifinin görüşmelerinde söz alan CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, bekçilerin genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmasına ilişkin düzenlemenin teklifte yer aldığını, jandarmanın görev yaptığı yerlerde, bekçilerin jandarma hiyerarşisi içerisinde nerede yer alacağı konusunda sorunlar yaşanabileceğini söyledi.







CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, teklif ile klasik bekçi mantığı dışında başka bir sistem kurulmak istendiğini öne sürdü. Öztunç, söz konusu teklifle, "yeni bir polis örgütü" kurulmak istendiğini savunarak, teklif hazırlanırken daha dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.





Öztunç'un, bekçi alımlarında "ortaokul mezunu" şartının bulunup bulunmayacağına ilişkin sorusu üzerine İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, alımı yapılan bekçilerin Devlet Memurları Kanununa tabi olduğunu, "ortaokul mezunu" şartının söz konusu kanunda yer aldığını ve buna uygun bir düzenleme yapıldığını anlattı.