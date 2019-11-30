Samanyolu Haber /Gündem / Meclis gündeminde WhatsApp grupları var /30 Kasım 2019 16:31

Meclis gündeminde WhatsApp grupları var

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan Bütçe Komisyonu’nda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2020 Bütçesi görüşülürken gazetecilere WhatsApp gruplarından talimatla haber yaptırıldığı iddası da gündeme geldi.

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Cumhurbaşkanlığı’na bağlı İletişim Başkanlığı bütçesi üzerinde söz alan CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, basın-yayın sektöründeki sorunları dile getirerek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebiyle sorular yöneltti.

Oda TV'nin aktardığına göre, Basın Kartları Komisyonu ile Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu’nda bağımsız hiçbir basın meslek örgütü temsilcisinin kalmadığına dikkat çeken Kılınç, “Gazeteciler, iktidar organları tarafından WhatsApp gruplarına eklenmekte, Cumhurbaşkanını takip eden gazetecilerin haber metinleri önce İletişim Başkanlığı tarafından kontrol edilmekte sonra yayınlanabilmektedir. Haberlerin hangi başlıklarla yapılacağı talimatlarla bildirilmektedir” ifadesini kullandı.

CHP’nin gazeteci kökenli milletvekili Utku Çakırözer ise, iktidarın Yargı Reformu Strateji Belgesi ile belirlediği resmi ilanlarının gazetelerde yayımlanması zorunluluğunu kaldırmaktan geri adım attığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 30 Mayıs 2019’da açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde icra sistemi için “sadece elektronik ortamda satış yapılması ve gazete ilanının kaldırılması suretiyle takip masrafları azaltılacaktır” ifadeleri yer alıyordu.

Ardından pek çok gazetecilik örgütü, resmi ilan niteliğindeki icra iflas ilanlarının yayın zorunluluğunun kaldırılması ile başta yerel basın olmak üzere gazetelerin nefesinin kesileceği uyarısı yaptı. Bu düzenlemenin yapılması durumunda 800 gazetenin kapanmak zorunda kalacağı, çok sayıda gazetecinin işsiz kalacağı belirtiliyordu.
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