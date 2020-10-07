Samanyolu Haber /Gündem / Meclis ile Saray arasında çatışma! Erdoğan imzaladı, Şentop iki yıldır uygulamıyor /07 Ekim 2020 12:58

Meclis ile Saray arasında çatışma! Erdoğan imzaladı, Şentop iki yıldır uygulamıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile Cumhurbaşkanlığı arasında ilk çatışma patlak verdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de imzaladığı kanun hükmündeki kararnameyi, "TBMM’nin iradesi yok." diyerek uygulamadığı ortaya çıktı.

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Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi ile birlikte kanun çıkarma ve uygulama konusunda yaşanan çatışma, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'a yazdığı yazıyla ortaya çıktı.

Bülent Kuşoğlu, 2018'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) finansal hedefleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı ile TBMM’ye rapor sunma görevi verildiğine işaret etti. 

Kuşoğlu, TBMM'nin kararnamenin uygulanması için talimat vermesini istedi.

Yazıyı cevaplayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise kararname için “TBMM’nin iradesi ile yürürlüğe konulan bir mevzuat hükmü değildir. TBMM'nin veya TBMM Başkanlığı'nın söz konusu normun yürütülmesini sağlaması gibi bir görevi de bulunmamaktır.” dedi.

SKANDAL İFADELER

Şentop'un cevabını değerlendiren Kuşoğlu, kanun yapma konusunda hem TBMM'nin hem de cumhurbaşkanının yetkilendirilmesinin hukuk kargaşasına yol açtığını belirtip şöyle dedi: "Bu, mevzuatımızın içler acısı halini gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı normlarının ayrı olmasından dolayı TBMM'nin kanunların uygulanmasından tümüyle sorumlu olmadığı sonucu ortaya çıkıyor. Bu ifadeler skandal ifadelerdir."
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