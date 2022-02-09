Samanyolu Haber /Gündem / Meclis komisyonunda yeni Semra Güzel kararı /09 Şubat 2022 21:47

Meclis komisyonunda yeni Semra Güzel kararı

PKK'lı bir teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu tarfından alınan yeni karar belli oldu.

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Evrensel'de yer alan habere göre TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu tarafından HDP'li Milletvekili Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunması için tebligat gönderildi.  

TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu üyelerinden oluşturulan hazırlık komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki raporu, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na gönderdi.

Hazırlık Komisyonu üyesi HDP’li Mehmet Tiryaki muhalefet şerhini Karma Komisyon'a sundu. Karma Komisyon da rapor ve muhalefet şerhini inceledikten sonra bugün Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunma yapması için tebligat gönderdi.

Semra Güzel'e 1 hafta süre veren Karma Komisyon, 17 Şubat Perşembe günü toplanacak ve nihai kararını verecek.
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