Meclis komisyonunda yeni Semra Güzel kararı

TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu tarafından HDP'li Milletvekili Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunması için tebligat gönderildi.TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu üyelerinden oluşturulan hazırlık komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki raporu, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na gönderdi.Hazırlık Komisyonu üyesi HDP’li Mehmet Tiryaki muhalefet şerhini Karma Komisyon'a sundu. Karma Komisyon da rapor ve muhalefet şerhini inceledikten sonra bugün Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunma yapması için tebligat gönderdi.Semra Güzel'e 1 hafta süre veren Karma Komisyon, 17 Şubat Perşembe günü toplanacak ve nihai kararını verecek.