Samanyolu Haber /Gündem / Meclis kürsüsünde 'Saray rejimi' deyince konuşması kesildi /23 Nisan 2020 17:56

Meclis kürsüsünde 'Saray rejimi' deyince konuşması kesildi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın TBMM'de 23 Nisan özel oturumunda yaptığı konuşmada Erdoğan'ı ve saray rejimini eleştirmesi üzerine televizyon kanalları yayını kesti.

İşte Erkan Baş'ın televizyonlar tarafından kesilen konuşması

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumunda partisi adına kürsüde konuştu. Baş'ın oturuma katılmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve saray rejimini eleştirmesi üzerine televizyon kanalları yayını kesti.

Konuşmasına "Emperyalist işgale ve saray-saltanat düzenine karşı halkın birleşik mücadelesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, Türkiye İşçi Partisi adına kutluyorum" sözleriyle başlayan Erkan Baş, devamında Meclis duvarındaki "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" yazısına değindi. Yazının dekor olsun diye konulmadığını vurgulayan Baş, şöyle devam etti:

"Bugün bu yazının altında konuşurken Türkiye'de mevcut durumun orada ifade edildiği gibi olmadığını söyleyerek başlamak zorundayız. Bugün Türkiye'de bir saray rejimi hakimdir. Saray rejiminde hakimiyet bugün bile sarayından çıkıp buraya gelmeye tenezzül etmeyen tek adama aittir."

Erkan Baş devamında hakimiyetin millette, işçide, emekçide değil; patronlarda, müteahhitlerde ve iktidardakilerde olduğunu vurguladı.
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