Meclis'te, AKP’li yandaş dernek ve vakıf üyelerinin Sürat Kargo’ya nasıl çöktüğünü anlattı

Meclis’te yaptığı konuşmada piyasa değeri bir milyar 700 milyon TL olan Sürat Kargo’nun 335 milyon 500 bin liraya ihale edildiğini söyleyen Yavuzyılman, TMSF’nin yaptığı şaibeli Sürat Kargo ihalesini kazanan Port Kargo Lojistik şirketinin sahibi H.İbrahim Bacacı aynı zamanda Amerika’daki TÜRKEN Vakfının Yönetim Kurulu üyesi olduğunu açıkladı.



İhale öncesi Sürat Kargo’nun Yönetim Kurulu’nun tümünün AKP’li ve onlara yakın olan vakıf ve derneklere üye olduğunu belirten Yavuzyılman, ”İhaleyi yapan TMSF ve ihaleyi kazanan şirket yöneticileri aynı vakıflarda görevli, aynı liseden mezun, aynı siyasi partiden kişiler. İhale süreçlerinde içeriden bilgi alacak kabiliyetteler. İhaleyi de tereyağından kıl çeker gibi kazanıyorlar” ifadelerini kullandı.