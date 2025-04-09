Meclis kürsüsünden işkenceyi anlattı: 'Gördüklerime dayanamayıp ağladım'

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile başlayan eylemlerde yüzlerce üniversite öğrencisi genç gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Gençlerin gözaltına alınma ve tutuklanma sürecinde işkence gördüklerine dair iddialar ortaya atıldı.





İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı işkence iddialarını yalanlarken gençlerin bu süreçte takibini yapan isimlerden CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Gençlerin gözlerinin vücutlarının mosmor olduğunu görüp fotoğrafını çektik. Bunları tutanak altına aldık. Bazı genç kadınların bacak aralarına tekme atıldığı için vajinal bölgesinde kanamalar oluşmuş" diyerek işkence iddialarını kayıt altına aldırmıştı.





"GÖRDÜKLERİME DAYANAMAYIP AĞLADIM"

Halktv'de yer alan habere göre Sezgin Tanrıkulu, TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmada işkence iddialarını bir kez daha aktardı.





Bu kez gözaltı ve tutuklama süreçlerinde yaşadıklarını gençlerin ağzından aktaran Tanrıkulu, kan donduran o ifadeleri açıkladı.





Çağlayan Adliyesi'nde şahit olduklarına dayanamayıp ağladığını ifade eden Sezgin Tanrıkulu, "Adliyeye getirilen gençlerle 3 gün boyunca birlikteydim ve o tabloyu görünce arkamı döndüm bir duvara uzaklaştım ve ağladım" dedi.





MECLİS KÜRSÜSÜNDEN İŞKENCEYİ ANLATTI

Tanrıkulu'nun aktardıklarına göre; saçından çekilerek yerde sürüklenen genç kadın bir de cinsel tacize uğradı. Erkek polis tarafından tacize uğradığını anlatan genç şunları söyledi:





'Saçımdan çekildim. Yerde sürüklendim. Kelepçe takmaya götürülürken -seni dövmeyeceğim tamam- deyip ambulansın arkasına götürdü. Sakallı, bıyıklı, renkli gözlü ve uzun boylu 1.85, 1.95, 1.90 boylarında olan erkek polis senin göğüslerin mi var? diyerek göğüslerime dokundu. Ben de o esnada altıma kaçırdım.'





Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un 'İşkence yoktur. Söyleyenler vatan hainidir.' sözlerini hatırlatan Tanrıkulu, "Bu sözün bittiği yerdir. Biraz utanma olsa, biraz vicdan olsa Adalet Bakanı 'Böyle bir şey yoktur.' demez, İçişleri Bakanı 'Böyle bir şey yoktur.' demez. En azından şüpheyle bakar." dedi.





"Sıkı yönetimde bile kapısını çaldığımız savcılar vardı. Şimdi savcının katibiyle bile görüşemiyorsunuz" diyen Tanrıkulu, "Lanet olsun, işkence yapana da, izini verene de lanet olsun." diyerek iktidara yüklendi.