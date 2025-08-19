Samanyolu Haber /Gündem / Meclis önünde beyaz Toros paniği: Hedef yeni süreç komisyonu mu? /19 Ağustos 2025 11:10

Meclis önünde beyaz Toros paniği: Hedef yeni süreç komisyonu mu?

TBMM'nin Çankaya kapısına yakın bir noktada beyaz Toros marka olduğu belirtilen bir araç bilinmeyen bir nedenden yanmaya başladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

SHABER3.COM

Komisyon toplantısı öncesinde TBMM önünde 'Beyaz Toros' yakıldı.

Meclis'in Çankaya kapısına yakın bir noktada beyaz Toros marka olduğu belirtilen bir araç bilinmeyen bir nedenden yanmaya başladı.

ARAÇ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI!
Araca kısa sürede müdahale edildi, yangın söndürüldü. Araç sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi. 

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "19.08.2025 günü ilimiz Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen araç yangınının, Mersin ilinde ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. 

Şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Meclis önünde beyaz Toros paniği: Hedef yeni süreç... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:25:57