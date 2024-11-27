'Meclis tarihi bunu da gördü': Gergerlioğlu Kürtçe konuşunca sesi kapatıldı













TBMM Genel Kurulu'nda, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'in yurt dışına seyahat etmek isteyenlerin vize işlemlerinde yaşadığı sorunlarla ilgili önergesi üzerine, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grubu adına Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu söz aldı.Gergerlioğlu, "Niye rekor sayıda insan yurt dışına gitmeye çalışıyor? Niye rekor sayıda ülke Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kabul etmiyor? İşte, bundan dolayı: Kayyım değil, demokrasi istiyoruz. 'Ji qeyûman re na demokrasî' diyoruz. Uyduruk gerekçelerle kayyım atıyorsunuz ve ardından da 'Neden Avrupa bizi kabul etmiyor', 'Neden insanlarımız gidiyor' diyorsunuz. İnsanlar çıkıp ana dilleriyle 'Jin, jiyan, azadi' (Kadın, yaşam, özgürlük) diyor..." ifadelerini kullandı.Gergerlioğlu Kürtçe konuştuğu sırada mikrofon kapatıldı.Bunun üzerine DEM Parti Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Kapat, kapat, kapat başkan, kapat! Ayıp yok sizde çünkü ayıp yok" derken, Gergelioğlu da "Sayın Başkan, bu ne haldir?" diyerek tepki gösterdi.TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Sayın Gergerlioğlu, lütfen; lütfen İç Tüzük ve Anayasa'ya uygun konuşalım" dedi.Bunun üzerine Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Vallahi arkadaşlar Meclis tarihi bunu da gördü. Ben bir Türk'üm, Kürtçe konuştum; bir Kürt olan Sayın Bekir Bozdağ sesimi kesti. İşte, AK Parti'nin hali budur arkadaşlar, işte görüyorsunuz. Sorun bizde arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük beyin göçü işte son yıllarda bundan dolayı yaşanıyor. Ülkede demokrasi yok, Meclis Başkanı böyle önlemler almak zorunda hissediyor kendisini" şeklinde konuştu.