Samanyolu Haber /Gündem / Meclis’te 'ayı' gerilimi: AKP'li Varank'ın CHP'li vekillere yönelik sözleri tansiyonu yükseltti /18 Temmuz 2025 10:07

Meclis’te 'ayı' gerilimi: AKP'li Varank'ın CHP'li vekillere yönelik sözleri tansiyonu yükseltti

AK Partili Mustafa Varank’ın Meclis Genel Kurulu’nda CHP’lilere yönelik sarf ettiği “Ayı gibi oturuyorsun” sözleri büyük tartışmaya sebep oldu. CHP’li Ali Mahir Başarır’ın sert yanıtı üzerine ortam gerildi, oturuma ara verildi.

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TBMM Genel Kurulu’nda enerji ve maden alanındaki düzenlemeleri içeren torba yasa teklifinin görüşmeleri sırasında sert tartışmalar yaşandı. Tartışmaların fitilini, AK Partili Mustafa Varank’ın CHP sıralarına yönelik sarf ettiği "Ayı gibi oturuyorsun ya!" sözleri ateşledi.

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl’ün yönettiği oturumda, teklifin zeytinlik alanlarının taşınmasını da içeren 10. maddesi görüşülüyordu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun konuşmasına tepki gösteren CHP’lilere, Sanayi ve Enerji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank hakaret içerikli ifadelerle karşılık verdi.

Varank’ın, "Şu hâle bak, ayı gibi oturuyorsun ya!" sözleri Genel Kurul’da gerilimi tırmandırdı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Varank’a “Sensin ayı! Geri zekâlı! Ahlaksız herif!” diye yanıt verdi.

Sözlü atışmalar kısa sürede fiziki gerginliğe dönüştü. AK Partili ve CHP milletvekilleri yerlerinden kalkarak birbirlerinin üzerine yürüdü. Gerilimi fark eden diğer milletvekilleri araya girerek tartışmanın büyümesini engellemeye çalıştı.

Tansiyonun düşmemesi üzerine TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşime yarım saat ara verdi. Verilen arada milletvekillerinin bir bölümü salon dışına çıkarak gerginliği yatıştırmaya çalıştı.
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