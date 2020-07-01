Meclis’te koronavirüs paniği: Şimdi Bir AKP'li vekilde çıktı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse ilişkin 10,5 milyona yakın kişi enfekte oldu, 510 bini aşkın kişi de hayatını kaybetti. Türkiye’de ise vaka sayısı 200 bin sınırında, 5 bin 131 kişi de yaşamını yitirdi.





Koronavirüs salgını kontrol altına alınamadı, ancak vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle ülkeler tedbir kurallarıyla birlikte normalleşme sürecine girdi. Türkiye de normalleşme sürecine giren ülkelerden. Bu nedenle özellikle doğu illerinde vaka sayılarında artışa ilişkin veriler geliyor.





Uzmanlar ikinci dalga uyarısı yaparken, Meclis’te de koronavirüs paniği yaşanıyor. Meclis’te üç HDP’li vekilin Covid-19 testinin pozitif çıktığının açıklanmasının ardından bir vekilde daha koronavirüs tespit edildi.





Duvar’ın haberine göre AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Meclis’te yapılan AKP Meclis Grup Yönetimi seçimine katılarak oy kullanan Akbaşoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Sayın Akbaşoğlu’nun sağlık durumuyla ilgili olumsuz bir haber aldık, çok üzüldük, yakından takip ediyoruz ve kendisine acil şifalar diliyoruz. Koronavirüsün Meclis’te, milletvekillerini de etkilediği bu süreçte üç HDP’li arkadaşımızın tedavileri hastaneden eczaneye geçmiş, bunu memnuniyetle öğrendik ancak tedbirleri dikkatle uygulamalıyız” ifadelerini kullandı.