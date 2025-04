Meclis’te sansür skandalı: Okunan Can Atalay kararı tutanaklara geçirilmedi

TBMM’de CHP’li Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, TİP’in seçilmiş vekili Can Atalay’ın tahliye edilmesi gerektiğine dair Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını okuttu. Karar okutulduktan sonra CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi ile ilgili Yargıtay kararının artık ‘yok hükmünde’ olduğunu söyledi.





Bu açıklamanın ardından AKP’liler topluca kamera karşısına geçerek basın açıklaması gerçekleştirdi. AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AYM kararının okutulmasının usulsüz olduğunu söyledi. Usta, “Neresinden bakarsanız tamamıyla usulsüz, milletin iradesine, Meclis’in iradesine, anayasaya ve iç tüzüğe aykırı bir eylem içerisine girmişlerdir.” dedi.





Bu gelişmeler sonrası TBMM tutanağında Karaca’nın konuşmasının başının verildiği ve kararın okutulduğu kısma yer verilmediği görüldü.





TİP Vekili Sera Kadıgil, hükmün okutulduğu anların başta yer aldığını sonra çıkarıldığını iddia eetti. Kadıgil, “İlk fotoğraf bir saat önceki Meclis son tutanağı. İkincisi şu anki. Can Atalay’la ilgili AYM hükmünün okunduğu fasıl son tutanakta an itibariyle görünmüyor. Genel Kurul açıkken Meclis Başkan Vekili’nin talimatıyla Divan Üyesi tarafından söylenen sözlerin tutanaktan çıkartılması kararını Genel Kurul kapalıyken kim, nasıl veriyor diye sormak için tutanak hizmetleriyle görüştüm. Tartışmalı bir an olduğunu, beyanlarda hata olmasın diye ilgi faslın kontrolde olduğunu kısa süre içerisinde yükleneceğini ifade ettiler.” ifadelerini kullandı.





CHP’li Murat Emir, X hesabından tutanakların değiştirilmeye çalışıldığını paylaşıp şunları yazdı: “TBMM Başkanvekilimiz Gülizar Biçer Karaca Anayasa ve İçtüzüğe uygun davranarak AYM kararını okutmuştur. Anayasa ve İçtüzük tanımayan AKP bu kez de tutanakları değiştirmeye ve AYM kararının okunduğu bölümü tutanaklardan çıkartmaya çalışıyor. Başta TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş olmak üzere tüm yetkilileri uyarıyoruz. Tutanaklar Meclisimizin namusudur. Beğenmediğiniz bölümlerini sonradan çıkartabileceğiniz sıradan metinler değildir. Yeni bir hukuksuzluk daha yaratmayın. İzin vermeyiz.”