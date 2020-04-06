Meclis’te üç koronavirüs vakası tespit edildi

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, bu sene 100’üncü yılı kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini duyurdu.







Şentop, "23 Nisan için hazırladığımız ve insanların bir arada olacağı kutlamaları ertelemek zorunda kaldık. 23 Nisan'da evlerde saat 21:00'de İstiklal Marşı okuyalım" dedi.





Şentop yaptığı açıklamada, şu ana kadar Meclis'te 3 kişide koronavirüs vakasına rastlandığını ifade etti.





31 Mart'ta Meclis Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Meclis doktorunun koronavirüs testinin pozitif olduğu duyurulmuştu. Açıklamada, "Doktorla son 14 gün içinde temas eden şahıslarla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği şekilde gerekli prosedürler uygulanmaktadır" denilmişti.