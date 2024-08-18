Samanyolu Haber /Politika / Meclis’teki kanlı oturumda ‘arka oda’ diplomasisi /18 Ağustos 2024 10:44

Meclis’teki kanlı oturumda ‘arka oda’ diplomasisi

AKP’li Özalan’ı kendi partisinin temsilcilerinin de eleştirdiği ancak “Ama Ahmet Şık da ağır konuştu, kışkırttı” benzeri ifadelerle kendisini savunduğu kaydedildi.

SHABER3.COM

Kanlı oturumun perde arkasını Cumhuriyet yazdı. AKP’li Bekir Bozdağ’ın saat 14.54’te ara vermesinden sonra olaylar şöyle gelişti. Aranın ardından partilerin grup başkanvekilleri hem TİP’li Ahmet Şık’a hem de AKP’li Alpay Özalan’a ceza verilmesini değerlendirdi. İlk olarak iki isme de “sadece kınama cezası verilmesinin düşünüldüğü” kaydedildi. Ancak sonrasında muhalefetin bu öneriye “Ahmet Şık sözlü olarak bir sataşmada bulundu ama karşılığında yumruklu bir saldırı oldu. Burada cezalar aynı olmamalı” diyerek itiraz ettiği öğrenildi.  

‘SARAY’DAN TELEFON’ SADECE BİR İDDİA MI?

Toplantılarda muhalefetin Alpay Özalan için kınama yerine “oturumdan çıkarma” cezası istediği öğrenildi. Ancak iktidarın bu öneriyi kabul etmediği aktarıldı. İktidarın oturumdan çıkarma önerisi sonrası kendi içinde bir toplantı haline girdiğini söyleyen muhalefet kaynakları, “Önerimizden sonra iktidar milletvekilleri bir telefon görüşmesi yaptı. Muhtemelen Saray’dan bir talimat geldi. Geri döndüklerinde birden ‘Bu ceza olmasın, bir ceza vermeyelim’ dendi. Oturumu yönetmeye de Bekir Bozdağ yerine Numan Kurtuluş’un geleceği söylendi” iddiasında bulundu.

MUHALEFET REST ÇEKTİ

Bunun üzerine muhalefetin tepki gösterdiğini aktaran kaynaklar şu ifadeleri kullandı: “Muhalefet grup başkanvekilleri üç saat temas içindeydi. İktidarın cezasızlığa giden bir tavrı olunca da grup başkanvekilleri tüm milletvekillerini dışarı çıkarıp basın açıklaması yapacaklarını söyledi. Yani bir rest çekildi ve toplantıdan çıkıldı. Bu sırada kendi aramızda muhalefet olarak yapabileceğimiz basın açıklamasını düşündük. İktidar da kendi arasında durumu değerlendirdi. Son olarak Bekir Bozdağ bir ara daha verdi ve Numan Kurtulmuş’un grup başkanvekillerini arkaya çağırdığını söyledi. Bu görüşmenin sonucunda da tekrar hem Özalan’a hem de Şık’a kınama cezası verilmesi kararlaştırıldı.” Öte yandan AKP’li Özalan’ı kendi partisinin temsilcilerinin de eleştirdiği ancak “Ama Ahmet Şık da ağır konuştu, kışkırttı” benzeri ifadelerle kendisini savunduğu kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Meclis’teki kanlı oturumda ‘arka oda’ diplomasisi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:33:44