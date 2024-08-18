Meclis’teki kanlı oturumda ‘arka oda’ diplomasisi

‘SARAY’DAN TELEFON’ SADECE BİR İDDİA MI?







MUHALEFET REST ÇEKTİ

Bunun üzerine muhalefetin tepki gösterdiğini aktaran kaynaklar şu ifadeleri kullandı: “Muhalefet grup başkanvekilleri üç saat temas içindeydi. İktidarın cezasızlığa giden bir tavrı olunca da grup başkanvekilleri tüm milletvekillerini dışarı çıkarıp basın açıklaması yapacaklarını söyledi. Yani bir rest çekildi ve toplantıdan çıkıldı. Bu sırada kendi aramızda muhalefet olarak yapabileceğimiz basın açıklamasını düşündük. İktidar da kendi arasında durumu değerlendirdi. Son olarak Bekir Bozdağ bir ara daha verdi ve Numan Kurtulmuş’un grup başkanvekillerini arkaya çağırdığını söyledi. Bu görüşmenin sonucunda da tekrar hem Özalan’a hem de Şık’a kınama cezası verilmesi kararlaştırıldı.” Öte yandan AKP’li Özalan’ı kendi partisinin temsilcilerinin de eleştirdiği ancak “Ama Ahmet Şık da ağır konuştu, kışkırttı” benzeri ifadelerle kendisini savunduğu kaydedildi.