Samanyolu Haber /Politika / Meclis üyelerinin yerine de kayyım atandı /19 Kasım 2019 22:25

Meclis üyelerinin yerine de kayyım atandı

HDP'li belediye başkanlarının yerine kayyım atanması sonrasında Diyarbakır'a bağlı Bağlar ilçesinde ilçe meclis üyelerinin yerine de kayyım ataması yapıldı.

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Görevden uzaklaştırılan Bağlar Belediyesi’nin HDP’li 6 meclis üyesinin yerine, kentteki farklı kurumlarda çalışan memurlar kayyım olarak atandı. 
  
MA'nın haberine göre İçişleri Bakanlığı tarafından 21 Ekim’de görevden uzaklaştırılan Bağlar Belediyesi’nin Halkların Demokratik Partili (HDP) Nurettin Bakan, Halime Bayram, Hüsnü Aslan, Mehmet Akdoğan, Panayır Çelik ve Naşide Buluttekin Can adlı meclis üyelerinin yerine kayyım atandı.
 
Bakanlık meclis üyelerinin görevden uzaklaştırma gerekçesini ise daha önce haklarında yürütülen soruşturma ve davaları gösterdi. Diyarbakır Valiliği tarafından 8 Kasım’da Bağlar Kaymakamlığı’na gönderilen yazıda, 6 meclis üyesinin görevden alındığını ve yerlerine kentteki farklı kurumlarda çalışan memurların atandığını belirtildi. 
 
Atanan kayyımlar
 
Yazıda, Halime Bayram’ın yerine Bağlar İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Masum Ayhan’ı, Hüsnü Aslan’ın yerine Bağlar İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Fikret Tunç, Mehmet Akdoğan’ın yerine Bağlar İlçe Yazı İşleri Müdürü Nevide Çakır, Panayır Çelik’in yerine Bağlar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İzzettin Zengin, Naşide Buluttekin Can’ın yerine Bağlar İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Müdürü Fırat Batmaz, Nurettin Bakan’ın yerine Bağlar İlçe Mal Müdürü Muhsin Mutlu adlı kişiler kayyım olarak atandı. 
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