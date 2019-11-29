Meclis'e yeni araç lazım... Bu yılın beşinci ihalesi açıldı

TBMM yılın bitmesine kısa süre kala üç yeni ihaleye çıktı. Filosundaki 340 aracın kasko ve trafik sigortası işlemlerinin yanı sıra, 1 milyon 200 bin litre akaryakıt alımı, 27 yeni araç kiralanması ihaleleri EKAP’ta yayımlandı.







Hüseyin Şimşek'in BirGün'de yer alan haberine göre, kasko ve trafik sigortası ihalesinde yer alan bilgilere göre, Meclis filosundaki 1.6 milyon TL’lik bir zırhlı araç, 1.3 milyon TL’lik “cobra” tipi bir araç ile 1.1 milyon TL’lik binek otomobilin de yer aldığı 340 araç bulunuyor.





TBMM Başkanlığı, ziyarete gelen yabancı ülke meclis başkanları ve beraberlerindeki parlamento heyetleri ile diplomatik konukların kullanımına tahsis edilmek üzere yeni araçlar kiralanacağını da duyurdu. 35 ay kullanılacak 27 araçta 1598-1950 cc motor hacmi, yol bilgisayarı, elektrikli arka cam ve yan cam perdeleri ile televizyon bulunması istendi.





2019’DA 32 MİLYON TL





TBMM Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “araç kiralama işlemi yapılmayacak” dediği 2019 yılında dört kez daha araç kiralamak için ihale açtı. Bu araçlar için devletin kasasından 32 milyon TL çıktı.





2019’un ilk ihalesinde yüklenici firmaya 1.9 milyon TL, ikinci ihalede 358 bin TL, üçüncü ihalede 315 bin TL, dördüncü ihalede ise 28.4 milyon TL ödendi.





1.2 MİLYON LİTRE AKARYAKIT





TBMM Başkanlığı filosunda bulunan ve yıl içinde edinilecek araçlar için akaryakıt ihalesi de açtı. 1 milyon 200 bin litre yakıt alacak olan TBMM, bunun 100 bin litresinin kurşunsuz benzin, 1 milyon 100 bin litresinin ise motorin olmasını istedi.