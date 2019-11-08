Meclis'e yeni hizmet binası ve lokanta için bakın ne kadar bütçe ayrıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 2020 bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Meclis yerleşkesine yeni bir hizmet binası ve lokanta binasının yapılacağı, bu iş için 10 milyon TL'lik bütçe ayrıldığı ortaya çıktı. Plana ilişkin komisyonda konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Bizim bir binamız vardı, çok da güzel bir binaydı. Halka İlişkiler Binası'nı keşke yıkmasaydınız. Keşke bu planlamalar o zaman düşünülseydi. Yani yık, yeniden yap. Yık yeniden yap. Bu komisyonun adı Plan ve Bütçe Komisyonu. Daha planlı hareket edilmesi gerekir. Hele Meclis'in kendi işleri ile ilgili" dedi.





T24'ün haberine göre TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, yerleşke içinde yeni bir binanın yapılacağını "Meclis dışındaki ek binalarda olan birimleri içeriye taşımak amacıyla katlı otopark üzerine yeni bir hizmet binası yapılacaktır" sözleri ile açıkladı. Bilgiç, yeni lokanta ile ilgili olarak da "Milletvekillerinden gelen yoğun talep üzerine daha önce bahçe lokantanın bulunduğu alana, milletvekili ve personel için aynı ayrı olmak üzere 550 kişi kapasiteli yeni bir bahçe lokanta yapılacaktır" dedi.





"Bu komisyonun adı Plan ve Bütçe Komisyonu, daha planlı hareket edilmesi gerekir"





CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise yerleşke içinde yıkılan binaları hatırlatırken, "Bizim bir binamız vardı, çok da güzel bir binaydı. Halka İlişkiler Binası'nı keşke yıkmasaydınız. Keşke bu planlamalar o zaman düşünülseydi. Yani yık, yeniden yap. Yık yeniden yap. Bu komisyonun adı Plan ve Bütçe Komisyonu. Daha planlı hareket edilmesi gerekir. Hele Meclis'in kendi işleri ile ilgili" diye konuştu.





"Meclis'in Dış İlişkiler birimi parlamentodan uzaklaşmaktadır"







Meclis'in dışında bulunan hizmet birimlerinden birinin de Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığı olduğunu dile getiren Çakırözer, "Sayın Bilgiç, sunumu sırasında Dış İlişkiler biriminin faaliyetlerini de anlattı. Devletler arasındaki ilişkilerin gelişiminde parlamenter diplomasinin rolüne vurgu yaptı. Ama bizde, parlamenter diplomasinin rolü büyüdükçe Meclis'in Dış İlişkiler birimi parlamentodan uzaklaşmaktadır" dedi. Çakırözer, Meclis Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığı'nın Meclis'in dışında kiralık bir binada hizmet eder noktaya geliş sürecine ilişkin şunları kaydetti:





"Müşavirlere oda açmak için Meclis TV, sivil savunma biriminin olduğu yere taşındı. Sivil Savunma birimi Destek Hizmetlerinin olduğu yere taşındı. Sonra da Destek Hizmetler Dış İlişkilerin olduğu yere taşındı. Dış İlişkiler de kampüsün dışına itildi, gerçekten dışarıdan işleri yürüten bir birim hâline geldi. Buraya yabancı misafirler geldiğinde Dış İlişkiler biriminden de değerli uzmanlarımız, yöneticilerimiz koşa koşa buraya geliyorlar. Sanki dış heyet gelir gibi Dış İlişkiler birimi de gelmek zorunda kalıyor. Halkla ilişkiler binasını keşke yıkmasaydınız. Dış İlişkiler birimi ve belki diğer birimler de Meclisin dışında böyle sürgün hayat yaşar gibi bir noktada olmasaydı."





Yeni restorana 10 milyon TL bütçe





Yeni restoran binası yapım işi için 2020 bütçesinden 10 milyon TL ödenek ayrıldığını belirten Çakırözer, "Yine, Meclisin çok güzel bir lokantası vardı. ‘Tabur Binası' derdik biz oraya, yıkıldı, otopark yapıldı; şimdi restoran yapma ihtiyacı nedeniyle yeniden bir yapım işlemi olacak" ifadelerini kullandı.