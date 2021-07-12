Meclis'in 15 Temmuz raporu 'yarın başımız yanar' denerek yayınlanmamış

2016’da gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı ancak ortadan kaybolan ve asla yayınlanmayıp sümenaltı edilen raporla ilgili çok önemli bir kulis bilgisi gündeme taşındı.





15 Temmuz darbe girişiminin ardından kurulan Meclis Araştırma Komisyonu 4 Ekim 2016’da çalışmalarına başlamıştı. CHP’li üyelerin ‘süre uzatma’ taleplerine rağmen, komisyonun çalışmaları 4 Ocak 2017 günü süratle sonlandırıldı. Rapor, Komisyon Başkanı Reşat Petek tarafından 12 Temmuz 2017’de dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a sunuldu. Ancak rapor Meclis’te okunmadı ve tartışmaya açılmadı. Bugüne kadar ortalarda gözükmeyen o rapora ilişkin çok önemli bir kulis bilgisi paylaşıldı.





RAPOR KAYBOLDU





Halk TV’deki ‘Açıkça’ programına katılan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, çok önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ, raporun Meclis tarafından neden yayınlanmadığı yönündeki soruya, “Ben darbeleri araştırma komisyonunda başkanvekiliyken raporun taslağı bana gönderildi. Orada Muhsin Yazıcıoğlu’yla ilgili kısım yoktu. Bunun üzerine başkanı aradım, ‘bu yok, bunu koymanız gerekiyor’ dedim. Sonra ben Manisa’daydım, başkan Reşat Petek beni arayarak bu komisyon raporunu teslim edeceklerini söyledi. Onlar götürdüler ve teslim edildi. MHP, CHP ve HDP şerhlerini koydular. Daha sonra yayınlanıp yayınlanmaması tamamen Meclis Başkanlığı’na aittir. Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, böyle bir raporun ellerinde olmadığını söyleyince ben de ‘Hayır biz size raporu teslim ettik. Siz de yayınlayıp yayınlamayacağınızı söyleyeceksiniz’ dedim. Sonra ‘raporun ellerinde olduğunu ancak tekamül etmediği için yayınlamayacaklarını’ söylediler” şeklinde konuştu.





‘HUKUKÇULAR UYARMIŞ’: ‘BAŞINIZ YANAR’





Bunun üzerine gazeteci Barış Pehlivan bir kulis bilgisi paylaştı. Pehlivan, “Tam yayınlanma sürecinde Meclis Başkanlığı dahil olmak üzere AKP yöneticilerine önemli hukukçular ziyarette bulunuyor ve diyorlar ki; bakın bu darbe raporundaki gerçekler, iddialar, olgular yarın sizlerin başına bela açar. Uluslararası arenada Meclis’te yayınlanmış bir resmi rapor, Fethullahçıların da işini kolaylaştırır. Türkiye’nin uluslararası arenada zor durumda kalmasına, tazminatlar ödemesine yol açabilir. Gelin bu raporu Meclis’te resmi olarak basmayalım’ diyerek telkinde bulunduğu ve ondan dolayı basılmadığına dair bir kulis bilgisi var. Bilmiyorum sayın Selçuk Özdağ bu kulis bilgisini doğrular mı?” sorunu yöneltti.





Bunun üzerine Selçuk Özdağ, “Kulis bilginiz doğrudur” cevabı verdi. Darbeleri Araştırma Komisyonu’nun Başkanvekili konumundaki Selçuk Özdağ’ın sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.



