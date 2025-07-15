Meclis'in hazırladığı 15 Temmuz raporu sırra kadem bastı!

15 Temmuz'un üzerinden 9 yıl geçti. Karanlık geceye dair yargı süreci kapsamında toplam 289 dava açıldı. Bu davalarda 4 bin 891 kişi hakkında mahkûmiyet kararı verildi. Aralarında 85 eski general ve bin 116 eski subayın da yer aldığı bin 634 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bin 366 sanığa ise müebbet hapis cezası verildi.





15 Temmuz'u tüm yönleriyle araştırmak ve gerekli önlemleri belirlemek amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AKP, CHP, MHP ve HDP’nin ortak önergesiyle 26 Temmuz 2016’da kuruldu.





Komisyonun başkanlığını AKP Burdur Milletvekili Reşat Petek üstlendi.





Petek, 26 Mayıs 2017’de komisyon çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. İki ay sonra, rapor 1118 sayfalık iki cilt hâlinde basıldı. Raporun kapağında şu ifade yer aldı: “12 Temmuz 2017 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuştur.”





Ancak dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın görev süresi bittikten sonra raporun Meclis arşivinde yer almadığı ortaya çıktı. Bu durumun ardından açıklama yapan sonraki Meclis Başkanı Mustafa Şentop, “Meclis iç tüzüğüne uygun şekilde başkanlığımıza sunulmuş bir rapor yok” dedi.





İKİ CİLT

Komisyon, toplamda 142 saat 22 dakika süren 22 toplantı gerçekleştirdi. 94 kurum ve kuruluşun temsilcilerini dinledi, 50 kişinin görüşüne başvurdu.





Diğer yandan muhalefetin ısrarlarına rağmen, dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar komisyona davet edilmedi.





Raporda ayrıca 451 sayfalık “Muhalefet Şerhleri” başlıklı ikinci cilt yer aldı. Bu bölümde muhalefet partileri, kendi değerlendirmelerini içeren adeta alternatif bir rapor sundu.





Raporun karanlıkta kalan önemli noktalara ışık tutabileceği belirtiliyor. Ancak aradan geçen onca zamana rağmen rapor ortaya çıkarılmadı.