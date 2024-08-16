Meclis'te kan aktı! Ahmet Şık'a saldırıda iki milletvekili yaralandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gezi Parkı davasından hapis yatan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay için toplandı.



TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın kürsüde konuşmaya başlamasından sonra tansiyon yükselmiş ve iki kez ara verilmişti. Ara verildiği sırada Meclis'te AKP'li vekiller, Şık'a tekme ve yumruklarla saldırdı. Şık'a ilk yumruğu atanın AKP Milletvekili Alpay Özalan olduğu öğrenildi.



GÜLİSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT'İN KAŞI AÇILDI



Ahmet Şık'a saldırıda DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de yaralandı. Koçyiğit'in kaşı açıldı, Meclis'te yerler kan içinde kaldı. Koçyiğit'e ilk müdahaleyi CHP’li Murat Emir yaptı. Koçyiğit, Meclis hastanesine kaldırıldı.



Öte yandan AKP'lilerin kana bulandığı Meclis mermerleri, Meclis kavasları tarafından camsil ile temizlendi. KOÇYİĞİT'TEN İLK AÇIKLAMA



Gülistan Kılıç Koçyiğit, yaralandığı AKP'li vekillerin saldırısına ilişkin ilk açıklamayı Gerçek Gündem'e yaptı. Koçyiğit, "Durumum iyi. Yüzüm, gözüm, saçım kan olmuştu. Şu an onu temizliyorum. Az sonra kürsüde söz alıp konuşacağım" dedi.



OKAN KONURALP DE YARALI



AKP'lilerin saldırısında CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp'in de yaralandığı öğrenildi.