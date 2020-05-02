Meclis'te bir doktorun Koronavirüs testi pozitif çıktı; 213 kişi yakın takibe alındı

TBMM'de görülen Koronavirüs vakasının Meclisi alarma geçirdiği ve 17 acil önlemin alınmasına neden olduğu ortaya çıktı. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, doktor tarafından 201 personel ile 12 milletvekilinin muayenesinin yapıldığını kaydederek, “İlgili hekime muayene olmuş tüm hasta ve personel bilgilendirilmiş ve evlerinde 14 günlük izolasyonları sağlanmıştır. Her gün aranılarak sözel klinik takibi yapılmıştır” dedi.







789 personele idari izin

18 Nisan itibarıyla altı personelde de Koronavirüs tespit edildiğini, tedavi ve izolasyon süreçlerinin yakından takip edildiğini ve 789 personele idari izin verildiğini belirten Bilgiç, alınan önlemleri şöyle sıraladı:





“Grip Polikliniği oluşturulmuş ve poliklinik odasındaki merkezi havalandırma emişleri kapatılmış, Hepa filtre cihazı temin edilmiş, numune alma kabini yapılmıştır. Hastanemizde görevli doktorumuzun COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle COVID-19 test için hızlı antikor testi temin edilmiş ve tüm personele iki kere tarama yapılmıştır."