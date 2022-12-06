Meclis'te büyük kavga; İYİ Partili vekilin kalbi durdu

AKP'li ve İYİ Partili vekiller arasında arbede çıktı. İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün Meclis'ten ambulansla Güven Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi. Örs'ün yoğun bakım servisinde tedaviye alındığı öğrenildi. İYİ Partili Cesur ise Halk TV'ye yaptığı açıklamada, elektroşok ile hayata döndürüldüğünü söyledi.







TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık ile İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs arasında yumruklaşma yaşandı. AKP'li vekilin parmağındaki yüzüğün, Örs'ün kafasında açılmaya yol açtığı öğrenildi.





Cumhuriyet'in haberine göre Örs'ün ambulansla Güven Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi. İYİ Partili Örs, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Hastaneden İYİ Parti'ye yapılan açıklamada, kafasında darbe sonrası açılma, yaşanan açılmanın ardından ise durumun kalp rahatsızlığı tetiklediği aktarıldı.







İYİ Partili Cesur ise Halk TV'ye yaptığı açıklamada, elektroşok ile hayata döndürüldüğünü söyledi.





TBMM'de 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde, dün kürsüye çıkan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını hedef almış, bu sırada iki taraf arasında gergin anlar yaşanmıştı.





İYİ PARTİ'DEN TEPKİ



İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, saldırıyı kınayarak sosyal medya hesabı Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:





"Trabzon Milletvekilimiz Sayın Hüseyin Örs'e yönelik saldırıyı kınıyorum. Demokrasimizin ve millet iradesinin yansıması olan Gazi Meclis'imizde, milletin temsilcisine kalkan bu yumruk, aynı zaman da bizzat milletin kendisine atılmıştır. Gereken de yapılmalıdır!"















