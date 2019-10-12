Samanyolu Haber /Gündem / Meclis'te ekonomik kriz tartışmasına AKPli'den ilginç tepki: Sınır ötesi operasyon varken... /12 Ekim 2019 10:46

Meclis'te ekonomik kriz tartışmasına AKPli'den ilginç tepki: Sınır ötesi operasyon varken...

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan Kanun Teklifi’nin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri önesinde “çay ve simit ne kadar” tartışması yaşandı. AKP'liler, tartışmanın uzaması üzerine 'Suriye’ye sınır ötesi operasyon var' söylemine sığındı.

SHABER3.COM

Meclis Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, hayat pahalılığını çay ve simit hesabı üzerinden yaptı. AKP'nin iktidar olmadan önce Tayyip Erdoğan’ın, “Bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çay ile bir simidi bile layık görmüyor” dediğini hatırlatan Arık, “Şimdi 5 TL’ye bir bardak çay içip bir simit yiyemiyorsunuz” dedi.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Arık’ın çay ve simit hesabına AKP'li milletvekilleri tepki gösterdi. AKP Amasya Milletvekili Hasan Çilez, bu hesabın yanlış olduğunu öne sürdü. Kahvehaneye gittiğini ve orada 2 liraya çayı ve simidi alabildiğini öne süren Çilez, "Sayın Vekilim sizi Amasya’ya davet ediyorum. Çay ve simit birer TL" dedi. Eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tartışmaya katılarak, İzmir Kemeraltı’nda simidin 1 lira olduğunu söyledi.

'ORDUMUZ SINIR ÖTESİNDE'

CHP’li milletvekilleri TBMM’nin karşısında bulunan kafeteryada çay ve simidin 5 liradan daha pahalı olduğunu belirtmesi üzerine AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan 'sınır ötesi operasyon' hatırlatması geldi. Turan, "Ordumuz sınır ötesine operasyona başlamış, daha sağduyulu, daha saygılı olma konusunda görev bilincimiz olmalı diye düşünüyorum. Bu ülkenin birliğini, beraberliğini her zamandan daha fazla gözetmek gereken bir zamandan geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Turan’a tepki gösterdi. Çay ve simit üzerinden çıkan tartışmanın milli güvenlik konusuna bağlanmasını anlamsız bulduğunu belirten Özkoç, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin girdiği bir mücadeleye, burada bir milletvekilimizin ekonomiyle ilgili yaptığı konuşmayı alet etmek kadar küçültücü bir durum olamaz. Bir Grup Başkanvekilinin buna tevessül etmesi çok yanlış” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Meclis'te ekonomik kriz tartışmasına AKPli'den ilginç... Sonraki Haber >>

KHK’lıların pasaport mağduriyeti meclis gündeminde

KHK’lıların pasaport mağduriyeti meclis gündeminde

Önkibar'ın iki sene önce yumruk yediği görüntüler servis edildi

Önkibar'ın iki sene önce yumruk yediği görüntüler servis edildi

Bir yük gemisi kürekçileri biçti

Bir yük gemisi kürekçileri biçti

Araç kullanırken hem uyudu hem de başkasını suçladı

Araç kullanırken hem uyudu hem de başkasını suçladı

Araba bir anda takla attı

Araba bir anda takla attı

Son atlayış... Paraşütü açılmadı

Son atlayış... Paraşütü açılmadı

‘Tutsak bebeklere özgürlük’ konvoyu Washington’da

‘Tutsak bebeklere özgürlük’ konvoyu Washington’da

İmamoğlu 'keskin sirke' Göksu'ya ne tavsiye etti?

İmamoğlu 'keskin sirke' Göksu'ya ne tavsiye etti?

Boğaya karşı gelmek çarptı

Boğaya karşı gelmek çarptı

'Ne olur bu dosya kapatılmasın'

'Ne olur bu dosya kapatılmasın'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:02:14