Samanyolu Haber /Gündem / Mecliste gerilim: TBMM Genelkurulu'nda vekiller birbirinin üzerine yürüdü /21 Ekim 2025 22:31

Mecliste gerilim: TBMM Genelkurulu'nda vekiller birbirinin üzerine yürüdü

AKP'li Kıratlı ve CHP'li Başarır birbirinin üzerine yürüdü: TBMM’de küfürlü tartışma. TBMM Genel Kurulu’nda AKP Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır arasında küfürlü tartışma yaşandı.

SHABER3.COM

TBMM Genel Kurulu Meclis Başkan Vekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da milletvekillerine verilen 1 dakikalık bölümde söz alan AKP Siirt Milletvekili Mervan Gül, "Ali Mahir Başarır'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça Silivri tehdidi ve iğrenç hakaretleri ahlaksızlığın ve çirkefliğin zirvesidir.

Bu hadsiz sözler ne demokrasiye ne de milletimizin değerlerine sığar. Sadece CHP'nin kin kusan kaos tüccarı zihniyetini ifşa eder. Cumhurbaşkanımıza yani milletimizin iradesine yapılan bu aşağılık saldırıdır" şeklinde konuştu.

AKP'li Gül'ün konuşması sırasında CHP'li milletvekilleri masalara vurdu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile AKP Mersin Milletvekili Ali Kıratlı karşılıklı sataşmaların ardından birbirlerinin üzerine yürüdü.

Başarır, "Sen kimsin lan. Terbiyesiz. Ayar mı veriyorsun bir de buraya" derken Kıratlı ise, "Lan sensin lan, yavşak. Lan ne olacak, artist. Oğlum, oradaki yaptığın konuşmayı çıkıp burada yapsana lan, yap bakayım, hadi yap, yap hadi lan" dedi.

İki isim arasındaki sataşmalar sürerken Meclis Başkanvekili Celal Adan araya girerek milletvekillerine temiz dil kullanmaları gerektiğini ifade etti.

"ALÇAK DİYE BİR İTHAMDA BULUNMAK NASIL BİR ŞEY"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, "Konuşmayla ilgili televizyonda ayrıntılarıyla söylediklerimi belirttim ama diyelim ki yanlış bir dil kullandım, bunu anlatırken, 'Alçak' diye bir ithamda bulunmak nasıl bir şey? Soruyorum size. Medya İletişim Başkanınız konuşmayı alıyor, üstüne, 'Hoşşt' yazıyor. Bu, doğru bir dil mi? Ya, soruyorum. Dava açıldı, gece jet hızıyla soruşturma başlatıldı, manevi tazminat davası açıldı" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül tartışmaya ilişkin, "Grup Başkan Vekili az önce de ifade edildi, bir gündem oldu. Kullanmış oldukları dil gerçekten demokrasiye de CHP'ye yakışmayan bir dil yani toplumu, seçmenleri ayırt eden ve Cumhurbaşkanımıza yönelik kabul edemeyeceğimiz ifadeleri kullanan bu dilin hiçbir şekilde kabul edilebilir bir tarafı yoktur" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mecliste gerilim: TBMM Genelkurulu'nda vekiller birbirinin... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:35:59