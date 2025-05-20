Samanyolu Haber /Gündem / Mecliste HSK seçimleri tartışması... CHP'li vekiller Genel Kurul'u terk etti /20 Mayıs 2025 21:35

Mecliste HSK seçimleri tartışması... CHP'li vekiller Genel Kurul'u terk etti

CHP Grubu HSK üyelerinin belirleneceği seçimler öncesi karma komisyondaki seçimde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle TBMM genel kurulunu terk etti

SHABER3.COM

CHP Grubu, HSK üyelerinin belirleneceği seçimler öncesi Karma Komisyondaki seçimde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle TBMM Genel Kurulu'nu terk etti.

CHP lideri Özgür Özel bugün gazetecilerin sorduğu, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelik seçimleriyle ilgili yöneltilen soruya “Bu mesele tam bir hukuksuzluk örneğidir. Anayasa açıkça diyor ki; ilk turda nitelikli çoğunluk aranır, ikinci turda daha düşük nitelikli çoğunluk aranır, bu da sağlanamazsa en çok oyu alan iki aday arasında kura çekilir. Ancak AKP, olmayan bir üçüncü tur oylaması icat ederek, kendi 30 oyu ile (MHP dahil) iki adayı da belirleyip kuraya götürmeye çalışıyor. Bu bir 'cüretkârlık', hatta 'tenezzül', Anayasa’ya karşı bir yan kesicilik teşebbüsüdür" ifadelerini kullanmıştı.
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