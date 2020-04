Mecliste infaz düzenlemesi tartışması

Meclisin son günlerdeki gündemi siyasi suçları kapsam dışında tutan infaz düzenlemesi ve sağlıkçıların durumu. Meclis Genel Kurulu’nda muhalefet, dün CHP’nin sunduğu sağlıkta şiddet yasa önerisinin reddedilmesini eleştirdi.





Eleştiriler üzerine AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sağlık çalışanlarıyla ilgili bir kanun teklifi hazırladıklarını ve yakında açıklayacaklarını belirtti. Zengin, kanun teklifiyle ilgili muhalefet partileriyle görüşmek istediklerini de belirtti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, CHP’nin verdiği sağlıkta şiddet yasa önerisinin reddedildiğini hatırlatarak, “Muhalefeti yok sayıp, sonra herhangi bir şey lazım olduğunda gelip yapalım demek olmuyor. Bu kibriniz sizi yedi bitirdi” diyerek tepki gösterdi.





CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP’nin sağlıkta şiddetle ilgili tekliflerini komisyonlara sevk etmeden önce, teklifin bütün partilerin sağlıkçı milletvekillerinin Sağlık Komisyonu’nda toplanıp hazırlanmasını söyledi.





Özel, “Gerçekten iyi bir şey yapalım. Saraydan gelen metin iyi bir metin değil” diye konuştu.

Özel’in açıklamalarına AKP sıralarından tepki geldi. AKP’liler ile CHP arasında çıkan tartışmada, milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü. Tartışmanın büyümesi üzerine Meclis Başkanvekili Levent Gök, birleşime 10 dakika ara verdi.





Meclisin bir diğer gündemi infaz düzenlemesi. AKP ve MHP tarafından hazırlanan ve infaz düzenlemesi başta olmak üzere 11 kanunda değişiklik öngören, 70 maddelik “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin Genel Kurul görüşmeleri ikinci gününde devam ediyor.





Halkların Demokratik Partisi (HDP) adına Grup Başkanvekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, teklifin tümü üzerine kürsüde söz aldı.





Cezaevinde tutulan tutukluları selamlayarak konuşmasına başlayan Beştaş, koronavirüs salgını ile birlikte AKP’nin “bu virüsten nasıl faydalanırız” hesapları yaptığını belirtti.





Dünyada salgın yayılırken Türkiye’nin hiçbir önlem almadığını ve Suriye’de nasıl pay sahibi olurum hesaplarıyla enerjisinin tümünü savaşa harcadığını vurgulayan Beştaş, “Tek bir önlem almak bir yana göçmenler sınırlara götürülüyordu. Biz krizden yoksulluk intiharlarından bahsederken iktidar savaş propagandası yapıyor ve elindeki imkanları S400’e yatırıyordu. Ekonomiyi düzeltseydi ne sağlık sistemi böyle olurdu ne de yoksul halk bu halde olurdu” diye belirtti.





İktidarın rant ve hedefi ile birlikte “hedef 2023” diyerek otoriter rejim hayallerini sürdürdüğünü dile getiren Beştaş, devam etti:





“AKP’nin gündeminde pandemi olsaydı halka sundukları şey IBAN ve infaz olmazdı. Her şeyi çok iyi bildiğinizi sanıyorsunuz, oysa çok az şey biliyorsunuz. Bilim çevreleri, sivil toplum örgütleri, toplumsal muhalefet yani sizin dışınızdaki herkes sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi salgının kontrol altına alınmasına hizmet edeceğini söyledi halde, önce kökten reddettiniz, şimdide ülkenin nüfusunun yüzde 80’ini oluşturan 31 ilde şehir Karantinaları ilan etmek zorunda kaldınız."





İnfaz düzenlemesinin yıllar önce hazırlandığına işaret eden Beştaş, tutuklu ve hükümlü ayrımının yapılmasının kanun teklifinin en ayırt edici özelliği olduğunu dile getirdi. Beştaş, “Sadece bunu ne zaman getiririz diye kollanıyordu ve maalesef pandeminin can aldığı insanların canı derdine düştüğü, sokakların zaruretten boşaldığı muhalefetin sosyal mesafeyi korumak adına bir araya gelemediği can alıcı bir dönemde can alıcı bir infaz yasası gündeme getirildi. Tutuklulara ilişkin hiçbir düzenleme yok. Onların tahliye edilmesi için hiçbir engel yoktur. Ama hali hazırda suçluluğu kanunen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılmaz maddesi Anayasa’da duruyor. Bu teklifte tutuklular görülmemiş şu an on binlerce tutuklu Kovid19 salgınında her an yaşamlarını yitirebilir” diye konuştu.





Beştaş, siyasi tutukluların kapsam dışı tutulduğunu ve Anayasa’nın ihlal edildiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:





“Siyasilere 4/3 lük bir infaz uygulaması getirilmiştir. Bu da niyetin ne olduğunu açıkça ele vermektedir. Bu teklifte boşalt doldur taktiği yasaya yedirilmiştir. Öyle bir düzenleme getirilmiş ki yüzde 40 oranında ceza infaz kurumunda kalması şartı getirilmiştir. Burada tatmin olan kamu vicdanı değil AKP’nin kendine muhalefet edenleri daha fazla yatırmaktır. İnfaz Hakimliği’nin yetkileri arttırılmış cezaevinde kalmanın yolları çok ustalıkla ve sinsice düzenlenmiştir. Kişinin cezaevinde ki tutumu da eklenmiştir. Diyelim ki bir hasta mahpus ‘ben kelepçeli muayene olmak istemiyorum’ diyecek bu yolla disiplin suçu alarak daha fazla ceza çekecek. Çok vahim bir düzenleme var. Modern Ceza İnfaz Sistemleri’nde çağ dışı hücre cezasının kaldırılması tartışılıyor. İnfaz adaletini temel ilkesi herkesin aynı infaz koşullarına sahip olmalıdır. Hedef biat etmek ve işkence yapmak değildir.”





İktidara, “Kürt fobiniz” ve “HDP korkunuz” var diyen Beştaş, “HDP’den bu kadar korkmanız anlaşılır bir şeydir, çünkü HDP bütün hegemonik ve otoriter heveslerinizin panzehiri oldu şimdiye kadar. Kürt fobiniz ve HDP korkunuz üzerinden toplumu ırkçılık, kamplaştırma ve ötekileştirmeyle zehirlemeye çalışmanız, bu ülkeye yapmaya çalıştığınız en büyük kötülüktür ve bizim bütün bedelleri ödeyerek engellemeye çalıştığımızda budur. Sahip olduğunuz Kürt düşmanlığı üzerinden bizim dışımızdaki toplumsal muhalefeti de bu yasa ile haksızca ve vicdansızca cezalandırmaya çalıştığınızı da biliyoruz. Utanmasanız bu yasanın uygulama maddesine neredeyse ‘Kürtler hariç’ yazacaksınız" dedi.