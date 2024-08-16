Meclis'te kan akıtan AKP'li Özalan'ın şiddet dosyası kabarık!

AYM'nin tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği kararı görüşmek üzere olağanüstü toplandı.







TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın AKP'li milletvekillerine yönelik ifadelerinin ardından AKP'li Alpay Özalan, Şık'a yumruk attı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de olay anında yaralandı.







Eski futbolcu ve şimdinin AKP’li vekili Alpay Özalan, geçmişte de şiddet olaylarına imza atmıştı.





ÖZEL’İN ÜSTÜNE YÜRÜMÜŞTÜ





Cumhuriyet'te yer alan habere göre 8 Aralık 2021 yılında TBMM'deki İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde CHP Grup Başkanvekilliği görevinde bulunan CHP Lideri Özgür Özel, "Şehitleri alkışlatıyormuş gibi kendini alkışlatma çakallığına kapılmayın" sözlerini kullanmıştı. Bu söz üzerine Alpay, Özel'in üzerine yürümüştü. Alpay ayrıca CHP’li vekillere saldırmıştı.





GERGERLİOĞLU’NU ZORLA DIŞARI ATMAYA ÇALIŞMIŞTI





17 Mart 2021 tarihinde attığı bir tweetten dolayı milletvekilliği düşürülen HDP (şimdiki ismi DEM Parti) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu zorla Meclis Genel Kurulu'ndan çıkarmak istemişti.





O gün TBMM’de HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’n hakkındaki kesinleşmiş yargı kararının okunmuştu.





Vekilliği düşen Gergerlioğlu, “Milletimin bağrındayım, hiçbir yere gitmiyorum” diyerek Meclis Genel Kurulu’ndan çıkmayacağını söyledi. Meclis Başkanlığı görevini yürüten Celal Adan, Gergerlioğlu’nun Genel Kurul dışına çıkmaması üzerine Meclis İdari Amirlerini göreve çağırdı.





Meclis idari amirleri AKP’li Alpay Özalan ve Ali Şahin ile MHP’li Erkan Haberal HDP sıralarına yöneldi. AKP’li Alpay Özalan, HDP’li Gergerlioğlu’nun yakasına yapışarak dışarı almaya çalıştı. Ayrıca HDP’li vekillere de saldırıda bulunmuştu.





ŞIK'I DAHA ÖNCE DE HEDEF ALMIŞTI





HDP Milletvekili olduğu dönemde Ahmet Şık, AKP'ye karşı söylediği sözler üzerine Alpay, Şık'ın üzerine yürümüştü. Barış Atay ve Erkan Baş'a saldırmıştı.