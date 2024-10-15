Samanyolu Haber /Gündem / Meclis'te kan döken vekil Alpay Özalan da 'muhtemel bakanlar listesi'ne girdi /15 Ekim 2024 10:09

Meclis'te kan döken vekil Alpay Özalan da 'muhtemel bakanlar listesi'ne girdi

AKP milletvekili ve eski futbolcu Alpay Özalan, önümüzdeki dönemde kabinede bakanlık koltuğu için adı geçen isimler arasında yer alıyor.

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Eski futbolcu ve AKP milletvekili Alpay Özalan'ın, önümüzdeki dönemde değişmesi beklenen kabinede bakanlık için adı geçtiği iddia edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaşadığı sert tartışmalar ve fiziksel kavgalarla sık sık gündeme gelen Özalan, son olarak milletvekili Ahmet Şık'a yönelik gerçekleştirdiği yumruklu saldırıyla tepki toplamıştı.

Özalan, Ahmet Şık'ın kürsüdeki konuşması sırasında yaşanan bu olay nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşmişti. TBMM’deki sert tavırlarıyla tanınan ve siyasi üslubu tartışmalara neden olan Özalan’ın, bu kez bakanlık koltuğu için adı geçiyor. 

Gazeteci Tahir Kum'un iddialarına göre, Alpay Özalan'ın ismi kabinede yer alabilecek potansiyel bakanlar arasında gündeme getirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yerine düşünüldüğü iddia edilen Özalan'ın, bu görev için tercih edilip edilmeyeceği ise siyasi kulislerde merak konusu oldu.

Özalan’ın bakanlık ihtimali, hem kamuoyunda hem de siyaset çevrelerinde yoğun bir şekilde konuşulmaya başlandı.

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