Meclis'te kayyım kavgası: Vekiller bir birine girdi

DEM Parti, bugün TBMM Genel Kurulu'nda belediyeye kayyum atanmasının neden olduğu hak ihlallerinin araştırılması için verdiği Meclis araştırılmasının öne alınarak görüşülmesi için grup önerisi verdi.







Grup önerisinin gerekçesini DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak açıkladı.





Parlak, şunları söyledi:







"Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek aslında delilik belirtisidir. Bu iktidar 8 yıldır aynı şeyleri yapıyor. Farklı sonuçlar alınmayacağını da defalarca belirtti. Biz bunu delilik değil faşizm olarak görüyoruz. Faşizmden o kadar gözümüz dönmüş ki yaptıklarınızın sonuçlarını bile kestiremiyorsunuz. Siz kayyım ataması yaparak sadece DEM Parti'ye oy verenlerin iradesini gasp etmiyorsunuz.





Kayyım sisteminin basit bir idari işlem olmadığını dünya alem biliyor. Kayyım sistemi bir rejimdir, darbe sistemidir. Kürk halkına yeterince zulüm edersek boyun eğerler diye düşünüyorsunuz.





Biz seçimden önce şunu söyledik: ‘Müthiş kazandığımızı göreceksiniz’ dedik. Müthiş direndiğimizi de göreceksiniz. Hakkari'de asla sizlere boyun eğmeyecek ve kazanan bizler olacağız, kaybedecek olanlar da sizlersiniz."







NÖBETE BAŞLADILAR

Parlak'ın konuşmasının ardından DEM Partili milletvekilleri Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasını protesto etmek için ellerinde ‘Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz’ yazılı dövizlerle kürsünün etrafında toplandı ve Genel Kurul’da nöbete başladı.







Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın uyarısına rağmen DEM Partililer kürsüden inmeyince birleşime ara verildi.





KÜRSÜ ÖNÜNDE KAVGA ÇIKTI: GENEL KURUL KAPANDI

DEM Parti'nin kürsü eylemi devam edince, Meclis Başkanı Gülizar Biçer Karaca, genel kurulu kapattı.







DEM Partililer "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları atarken, AKP'liler “Kahrolsun PKK” sloganları attı. AKP’li vekiller pankartları almak isterken kavga çıktı.





Kürsü önünde itiş kakış yaşanırken; AKP’li vekiller pankartları DEM Partili vekillerden alıp havaya fırlattı.