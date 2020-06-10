Meclis'te Korona alarmı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle çalışmalarına ara vermesinin akabinde 2 Haziran'da tekrar çalışmaya başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) genel sekreterliğin bulunduğu katta görevli bir personelde Koronavirüs tespit edildi.





Meclis Genel Sekreterliği'nin bulunduğu kat tamamen karantinaya alındı.





TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun odacısında Koronavirüs tespit edildi. Karantinaya alınan Genel Sekreterlik katında çalışan personele test yapıldığı öğrenildi.





TBMM Genel Kurulu'nun çalışmaları ise devam ediyor.





AKP GRUBUNUN ALT KATINDA





TBMM ana bina içerisinde yer alan genel sekreterlik katı Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) grubunun hemen altında yer alıyor.





Genel sekreterlik katı TBMM içerisinde ana güzergâh olarak kullanılan bir konumda olduğu için pek çok milletvekilli de bu katı kullanarak Genel Kurul çalışmalarına katılıyor.