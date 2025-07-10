Mecliste muhalefetten iktidara ayakkabı kutulu mesaj

CHP Grup Başkanvekili Büşra Özdemir ise "Bugün burada, Temmuz ayı olağan toplantımızı yapıyor olabiliriz ama bizim için bu meclisin tek ve en öncelikli gündem maddesi Sayın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in durumu ve ona karşı yapılan bu hukuksuz tutuklamadır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde benzeri çok az görülmüş bir operasyonla, henüz herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın, yalnızca bazı iddialara dayanarak bir belediye başkanının tutuklanması, hepimizin hukuk adına, demokrasi adına sorgulaması gereken bir süreçtir. Bu olay, tamamen siyasi bir kararın yargı üzerinden uygulanmasından başka bir şey değildir. Unutulmamalıdır ki, Antalya halkı 2019 yılında sandığa giderek Muhittin Böcek’e görev verme iradesini ortaya koymuştur. Bizler inanıyoruz ki Sayın Başkan, çok kısa bir süre içinde suçsuz olduğu ispatlanarak, halkın teveccühüyle tekrar görevinin başına dönecek ve Antalya için çalışmaya kaldığı yerden devam edecektir." diye konuştu.





AKP Grup Başkanı Bahaddin Bayraktar salondaki tansiyonu yükselterek "Türkiye, artık lüks içkilerle, viski şişeleriyle, baklava ya da ayakkabı kutularıyla anılan bir ülke olmamalı. Bu görüntüler halkın vicdanını yaralıyor." ifadelerini kullandı.





Antalya Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi. CHP'li belediyelere yönelik operasyonda tutuklanıp tahliye edilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesi doğrultusunda açılan soruşturmada, gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e destek amacıyla CHP'li meclis üyeleri yörük poşusu takarak salona katıldı. Zaman zaman gergin anların yaşandığı toplantıya vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Böcek’in soruşturma kapsamında tutuklu olması nedeniyle, meclise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Bayram Ali Çeltik başkanlık etti.Toplantının açılışında konuşan Başkanvekili Bayram Ali Çeltik, "Sözlerime başlamadan önce, içinde bulunduğumuz bu tablo nedeniyle derin bir üzüntü ve utanç duyduğumu belirtmek isterim. Devletim adına, hukuk sistemimizin geldiği nokta adına, gerçekten utanıyorum. Ben bu kentin sokaklarında, halkın arasında büyüdüm. Kimin kimle ne ilişkisi olduğunu, kimin neye hizmet ettiğini çok iyi bilirim. Yıllar önce oda başkanlığı yaptığım dönemde siyasete adım atma kararı verdiğimde yüzlerce insanla görüştüm ve o görüşmelerde tek bir isim öne çıkıyordu: Muhittin Böcek. Çünkü o sadece kendi partililerinin değil, farklı görüşlerden insanların da sevgisini ve güvenini kazanmış bir isimdi. Göreve başladığında Antalya’nın en borçlu belediyesini devralmıştı. Bugün geldiğimiz noktada, belediyenin kurumlara tek kuruş borcu kalmamıştır. Ayrıca kendi şahsi mal varlığı olan arazisini hibe etmiş bir kişiden bahsediyoruz. Bugün hakkında öne sürülen iddiaların hiçbirinin, onun karakteriyle ve geçmişteki icraatlarıyla bağdaşmadığına yürekten inanıyorum." dedi.Bu ifadelerin ardından meclisteki vatandaşlar tepkilerini sloganlarla gösterdi. CHP’li Meclis Üyesi Mehmet Balık, AKP sıralarına bir ayakkabı kutusu bırakırken, meclis balkonundan da aşağıya ayakkabı atıldığı görüldü. Yaşananlar salonda gergin dakikalara neden oldu.