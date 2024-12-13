Meclis'te protesto: Vekiller Genel Kurul Salonuna teğmen yeminiyle girdiler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, Milli Savunma Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri, CHP’li milletvekillerinin ‘teğmenler’ protestosuyla başladı.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre CHP'li milletvekilleri, Genel Kurul salonuna Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak ettikleri yemin gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen teğmenlerin fotoğrafları ve yeminlerinin yazılı olduğu pankart açtı.





Vekiller, teğmenlerin fotoğrafı ve disiplin kuruluna sevk edilmesine sebep olan yeminin yazılı bulunduğu pankartlarla Genel Kurul'a geldi.





NE OLMUŞTU?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilerin bazıları, kılıçlarını havaya kaldırarak hep bir ağızdan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını atmıştı.