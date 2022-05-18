Samanyolu Haber /Gündem / Meclis'te 'SADAT' oylaması /18 Mayıs 2022 20:46

Meclis'te 'SADAT' oylaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim güvenliğini tehdit etmekle suçladığı SADAT ile ilgili yeni bir gelişme yaşandığı aktarıldı. Muhalefet tarafından SADAT ile ilgili verilen araştırma önergesinin Meclis’te reddedildiği aktarıldı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapısına dayandığı SADAT ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun SADAT kapısında açıklama yapmasına ilişkin, "Bu çıkışın suflesinin nereden geldiğini, neyi amaçladığını, niçin şimdi yapıldığını da çok iyi biliyoruz. Başaramayacaksınız" derken, SADAT'ın yöneticileriyle hiçbir ilişkisinin olmadığını iddia etti.

SADAT ÖNERGESİNE AKP VE MHP’DEN RET!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, kişisel sosyal medya hesabından, SADAT'ın kamu kurumlarıyla ilişkilerinin açığa çıkarılması ve şirket hakkındaki iddiaların araştırılması yönündeki verdikleri araştırma önergesi Meclis’te AKP-MHP oylarıyla reddedildiğini duyurdu.
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