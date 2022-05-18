Meclis'te 'SADAT' oylaması

SADAT ÖNERGESİNE AKP VE MHP’DEN RET!





AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapısına dayandığı SADAT ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun SADAT kapısında açıklama yapmasına ilişkin, "Bu çıkışın suflesinin nereden geldiğini, neyi amaçladığını, niçin şimdi yapıldığını da çok iyi biliyoruz. Başaramayacaksınız" derken, SADAT'ın yöneticileriyle hiçbir ilişkisinin olmadığını iddia etti.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, kişisel sosyal medya hesabından, SADAT'ın kamu kurumlarıyla ilişkilerinin açığa çıkarılması ve şirket hakkındaki iddiaların araştırılması yönündeki verdikleri araştırma önergesi Meclis’te AKP-MHP oylarıyla reddedildiğini duyurdu.