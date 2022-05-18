Meclis'te 'SADAT' oylaması

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun SADAT kapısında açıklama yapmasına ilişkin, "Bu çıkışın suflesinin nereden geldiğini, neyi amaçladığını, niçin şimdi yapıldığını da çok iyi biliyoruz. Başaramayacaksınız" derken, SADAT'ın yöneticileriyle hiçbir ilişkisinin olmadığını iddia etti.
SADAT ÖNERGESİNE AKP VE MHP’DEN RET!
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, kişisel sosyal medya hesabından, SADAT'ın kamu kurumlarıyla ilişkilerinin açığa çıkarılması ve şirket hakkındaki iddiaların araştırılması yönündeki verdikleri araştırma önergesi Meclis’te AKP-MHP oylarıyla reddedildiğini duyurdu.