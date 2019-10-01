Meclis'te sadece AKP'nin teklifleri görüşülüyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 27. Dönem 3. Yasama Yılı başlıyor. 19 Temmuz'da tatile giren TBMM, 74 günlük aradan sonra çalışmaya başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 27. Dönem'in iki yasama yılında verilen kanun tekliflerinin bilançosunu çıkardı.





Yalnızca AK Partili vekillerin teklifleri TBMM gündeminde





Tutdere'nin paylaştığı veriye göre, TBMM'de bulunan AK Parti, CHP, MHP, HDP, İYİ Parti, TİP, Saadet Partisi ve BBP, iki yasama yılında toplam 2081 kanun teklifi verdi. independentturkish.com'dan Can Bursalı'nın haberine göre 2081 teklifin içinden yalnızca altında AK Partili milletvekillerinin imzası olanlar komisyonu aşabildi. Yani, muhalefet partileri ve MHP'nin vermiş olduğu 1855 kanun teklifinden hiçbiri kanunlaşmadığı gibi henüz TBMM gündemine bile alınmadı.





24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Milletvekili seçimlerinden sonra iki yasama yılında, AK Parti 163, CHP 1530, MHP 169, HDP 82, İYİ Parti 131, TİP 2, Saadet Partisi 1 ve BBP 3 kanun teklifi verdi.





AK Partili vekillerin 65 teklifi komisyonda bekliyor





Sunulan kanun tekliflerinden yalnızca AK Partili milletvekillerine ait olan 1 teklif Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 40 teklif kanunlaştı, 57 teklif ise TBMM gündeminde. AK Partili vekillere ait 65 kanun teklifi ise komisyonda bekliyor.





MHP'nin teklifleri de komisyonu aşamadı





Muhalefet partilerinin tekliflerinin tamamı komisyonda beklerken, AK Parti'nin Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP'nin teklifleri de aynı akıbeti yaşadı. MHP'nin verdiği 169 kanun teklifi komisyonda bekliyor.





CHP'li Tutdere: İktidarı bu dönemde muhalefeti dinlemeye davet ediyoruz





2 yasama yılında ortaya çıkan tabloyla ilgili Independent Türkçe'ye konuşan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tuttere, "İktidarı bu dönemde muhalefeti dinlemeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.





CHP'nin hukukçu vekili, "Bu tablo bize meclisin iktidar partisinin yasaları için çalıştığını gösteriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi eliyle gelmeyen herhangi bir tekliften söz dahi edilemiyor. İktidarı yeni yasama dönemi içinde muhalefetin sesine kulak tıkamamaya, dinlemeye davet ediyoruz." diye konuştu.