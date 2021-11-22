Samanyolu Haber /Politika / Meclis'te tansiyon yükseldi, Soylu salonu terk etti /22 Kasım 2021 13:10

Meclis'te tansiyon yükseldi, Soylu salonu terk etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç komisyonda tartıştı. Bakan Soylu komisyonu terk etti.

Meclis'te tansiiyon yükseldi, Soylu salonu terk etti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

2022 yılı bütçesine ilişkin bilgilerin paylaşıldığı komisyonda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadelede neler yapıldığını anlatırken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a dönerek, "Ben konuşurken gülme" dedi.

Soylu'nun sözlerinina ardından tansiyon yükseldi. CHP'li, İYİ Partili ve HDP'li vekiller ayağa kalktı. Bakan Soylu komisyonu terk etti. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz ara vermek zorunda kaldı.

SOYLU'YU "DUVAR" İLE KARŞILADILAR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesini sunan Soylu'ya, TİP Milletvekili Sera Kadıgil tarafından TİP milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık ile gazeteciler Ertuğrul Mavioğlu, Hakkı Özdal, Bahadır Özgür ve Timur Soykan'ın hazırladığı "Duvar" adıyla kitaplaştırılan rapor verildi.

10 BİN DOLAR ALAN SİYASETÇİ KİM?

Komisyonda ayrıca, CHP'li vekillerin masalarında "10 bin dolar alan siyasetçi kim" dövizlerinin yer aldığı görüldü.



Hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla iddianame hazırlanan Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yaptığı videolarda hedef aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV yayınında, "Mafyadan 10 bin dolar alan milletvekili var" demişti. Soylu 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini ise açıklamamıştı

Öte yandan, kulislerde bu ismin AKP'li Metin Külünk olduğu iddia edilmişti.

Peker de videolarında Külünk'le ilgili derneklere 'el altından' para yolladığını itiraf etmişti. Peker, Külünk'e yakın isimlerle ilgili "seçim zamanı geldiğinde arabasına para bırakırdım" demişti.
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