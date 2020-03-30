Samanyolu Haber /Gündem / Meclis'te virüs paniği: Vekiller tek tek arandı /30 Mart 2020 09:40

Meclis'te virüs paniği: Vekiller tek tek arandı

Meclis Hastanesi’nde görev yapan doktor Y.B’nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle hastaneye yatırılması TBMM’de alarma neden oldu.

SHABER3.COM

Meclis'te görev yapan doktorda ateş ve öksürük belirtileri üzerine Cuma günü Şehir Hastanesi'ne götürülerek Koronavirüs testi yaptırıldı. Test sonucu negatif çıktı ancak doktorun tedbir amaçlı olarak hastanede tutulduğu açıklandı.

Vekiller arandı

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; son iki hafta içinde doktora giderek muayene olan kişiler aranarak kendilerini izole etmeleri ve TBMM'ye gelmemeleri istendi. TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da doktorun tedbir amaçlı hastanede tutulduğu belirtilerek şu bilgi verildi:

Meclis Hastanesi'nde görevli bir doktorda ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine şehir hastanesinde test yaptırılmış ve test sonucu negatif çıkmıştır.

Kendisi tedbir amaçlı olarak hastanede tutulmaya devam edilmektedir.

Ancak son 14 günde muayene ettiği kişiler telefonla aranarak, bilgilendirilmiş ve tedbir amaçlı olarak kendilerini izole etmeleri istenmiştir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Meclis'te virüs paniği: Vekiller tek tek arandı Sonraki Haber >>

'Evde kal diyorsunuz ama evde zeytin yok'

'Evde kal diyorsunuz ama evde zeytin yok'

#AhmetiSeviyorum

#AhmetiSeviyorum

Virüs hesapları

Virüs hesapları

“Evde nasıl kalayım?” diyen TIR şoförü gözaltına alındı!

“Evde nasıl kalayım?” diyen TIR şoförü gözaltına alındı!

Köroğlu ailesi adalet bekliyor

Köroğlu ailesi adalet bekliyor

Hindistan'da corona manzarası

Hindistan'da corona manzarası

Son an da kurtuluş

Son an da kurtuluş

Kadın çalışan kahraman oldu

Kadın çalışan kahraman oldu

Milyonlarca insan için müjde olsun!

Milyonlarca insan için müjde olsun!

Cezaevlerini acilen tahliye edin!

Cezaevlerini acilen tahliye edin!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:34:39