Samanyolu Haber /Gündem / Meclis'te virüse yakalanan vekil sayısı dörde çıktı /30 Haziran 2020 19:01

Meclis'te virüse yakalanan vekil sayısı dörde çıktı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Geçen hafta üç HDP'li milletvekilinin testi pozitif çıkmıştı.

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun korona virüsü testi pozitif çıktı. Meclis’te yapılan AK Parti Meclis Grup Yönetimi seçimine katılarak oy kullanan Akbaşoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Sayın Akbaşoğlu’nun sağlık durumuyla ilgili olumsuz bir haber aldık, çok üzüldük, yakından takip ediyoruz ve kendisine acil şifalar diliyoruz. Korona virüsün Mecliste, milletvekillerini de etkilediği bu süreçte üç HDP’li arkadaşımızın tedavileri hastaneden eczaneye geçmiş, bunu memnuniyetle öğrendik ancak tedbirleri dikkatle uygulamalıyız” dedi.

Geçen hafta da üç HDP’li milletvekilinin testi pozitif çıktı. Covid-19 tanısı konulan HDP’li iki milletvekilinin bir süre tedavi gördükten sonra taburcu edildiği, üç milletvekilinin de evde takiplerinin devam ettiği öğrenildi.
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