Meclis'te yumruklu kavga



TBMM Genel Kurulu’nda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un konuşması sırasında kavga çıktı.

Özkoç'un, Genel Kurul'daki konuşması AKP milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Genel Kurul öncesinde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle de tepki toplayan Özkoç'un üzerine bir grup milletvekili yürüyünce gerginlik arttı.

CHP milletvekillerinin de tartışmaya dahil olmasıyla birlikte tartışma büyüdü ve arbede yaşandı. Arbede yumruklu ve tekmeli kavgaya döndü. Bazı milletvekilleri arbede sırasında yere düştü, sandalyeler devrildi. Yaşananlar nedeniyle genel kurula ara verildi. Fakat araya rağmen kavga devam etti.





AKP'Lİ KURTULMUŞ'TAN ÖZKOÇ'A: BAŞKOMUTANIMIZA HAKARETLER SARFETTİ





AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kavgaya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarfeden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır" ifadelerini kullandı.





ÖZKOÇ HAKKINDA JET HIZINDA SORUŞTURMA





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başsavcılığın olağan internet taramasında, 27'nci dönem milletvekili Engin Özkoç'un Twitter hesabından, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımda bulunduğu belirtilerek, "Paylaşımın video eklentisinde adı geçen milletvekilinin TBMM'de yaptığı basın açıklamasını yayımladığı tespit edilmiş olmakla, paylaşım ve konuşma içeriğinin 5237 sayılı TCK'nın 299'uncu maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında kaldığı değerlendirilerek, 27'nci dönem milletvekili Engin Özkoç hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.