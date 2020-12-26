Samanyolu Haber /Politika / Meclis'te yumruklu kavga! /26 Aralık 2020 21:18

Meclis'te yumruklu kavga!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yılın son oturumunda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yumruklu kavga çıktı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) sonrasında arbedeye dönüşen kavgada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri, maske ve mesafe de unutuldu. TBMM Başkanvekili Bilgiç, “Tatsız istenmeyen hadiseler yaşandı. 83 milyon vatandaşımıza karşı hoş olmadı." ifadelerini kullandı.

Genel Kurulu’nda görüşülen dernek ve vakıflara kayyım atanmasının önünü açan maddeleri de içeren Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakkında sarf ettiği sözler AKP sıralarını hareketlendirdi.

İki parti arasındaki söz dalaşı önce arbedeye sonra da kavgaya dönüştü. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, oturuma ara vermek mecburiyetinde kaldı. Dakikalarca süren arbedede Koronavirüs tedbirleri, maske ve mesafe de unutuldu.

İki parti vekilleri arasında yumruklaşmaya kadar giden olayları araya giren milletvekilleri engellemeye çalıştı. 

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