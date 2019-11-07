Samanyolu Haber /Politika / Meclis'te Zazaca konuşan HDP'li vekile AKP'lilerden tepki /07 Kasım 2019 23:08

Meclis'te Zazaca konuşan HDP'li vekile AKP'lilerden tepki

HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in tepki olarak Meclis'te Zazaca konuşmasına AKP'li vekiller tepki gösterdi.

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TBMM Genel Kurulu'nda, HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Müge Anlı'nın telefonla programa bağlanan bir kadının Zazaca konuşması üzerine yayından almasına Zazaca konuşarak tepki gösterdi.

AKP'li milletvekilleri, Aydemir'in iddiasının asılsız olduğunu ileri sürerek, tepki gösterdi.

Genel Kurulu'da söz alan HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, televizyonda yayınlanan gündüz kuşağı programında Zazaca konuşan bir kadının yayından alındığını öne sürerek, kürsüden Zazaca konuşma yaptı. Meclis Başkanvekili Levent Gök, konuşmasını Türkçe yapması konusunda  Aydemir'i uyardı. AK Parti, CHP ve İYİ Partili milletvekilleri de HDP'li Aydemir'in Zazaca konuşmasına tepki gösterdi.

Erdal Aydemir
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