Samanyolu Haber /Gündem / Meclis'te 'zeytinlik' kavgası: Milletvekilleri birbirine girdi /19 Haziran 2025 12:43

Meclis'te 'zeytinlik' kavgası: Milletvekilleri birbirine girdi

AKP’nin zeytinlik alanlarda madenciliğin önünü açan tartışmalı yasa teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda görüşülürken arbede çıktı. Ziyaretçi alınmayan toplantıda muhalefet milletvekilleri, sıralara vurarak protesto etti. Komisyon Başkanı Mustafa Varank'ın da dahil olduğu tartışmalar fiziksel müdahaleye dönüştü.

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AKP’nin, zeytinliklerde madencilik faaliyetlerine izin verecek yasa teklifinin TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda görüşülmesi gergin anlara sahne oldu. Teklif, zeytinlik alanların maden sahası olarak açılabileceği ve ÇED süreçlerini hızlandıracağı gerekçesiyle çevreciler ve muhalefet tarafından yoğun eleştiri alıyor.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre komisyon toplantısına ziyaretçi alınmaması tepki çekti. Toplantı öncesi salon girişinde muhalefet milletvekilleri ile görevliler arasında arbede yaşandı. Muhalefet, kararı protesto etmek için komisyon sıralarına vurarak tepkilerini dile getirdi. Tartışmalar zaman zaman fiziksel müdahalelere dönüştü, milletvekilleri arasında gergin anlar yaşandı. Komisyon Başkanı AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal birbirini itti.

TEKLİF NEDEN TEPKİ ÇEKİYOR?
Teklif, özellikle Muğla’daki zeytinliklerin maden sahası olarak açılabileceği endişesini doğuruyor. 468 bin dönüm alanı kapsayan bu düzenleme, 2014’te özelleştirilen Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri çevresindeki maden sahalarını genişletmeyi hedefliyor. Muhalefet, çevresel tahribat ve tarım arazilerinin kaybı konusundaki kaygılarını vurgularken, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin enerji arz güvenliğini güçlendireceğini ve çevresel yükümlülükleri netleştireceğini savunuyor.

Komisyondaki gergin görüşmeler, zeytinliklerin korunması ve madencilik faaliyetlerinin çevresel etkileri üzerine tartışmaları alevlendirdi. Çevreciler ve muhalefet, “#ZeytinimeDokunma” sloganıyla tepkilerini sosyal medyada da sürdürüyor.


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