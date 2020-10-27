Samanyolu Haber /Gündem / Meclisteki 4 partiden Fransa'ya ortak tepki /27 Ekim 2020 21:34

Meclisteki 4 partiden Fransa'ya ortak tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP, CHP, MHP ve İYİP, Fransa'ya karşı ortak bildiri yayımladı.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP, CHP, MHP ve İYİP, Fransa'ya karşı ortak bildiri yayımladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AKP, CHP, MHP ve İYİP, Fransa'ya karşı ortak bildiri yayımladı.

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı'nın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarının telin edilmesine ilişkin tezkeresi kabul edildi.

Bildiriden öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Siyasi amaçlarına ulaşmak, iktidarlarını tahkim etmek ve dahil oldukları çatışmalara taraftar toplamak başta olmak üzere çeşitli gerekçelerle halklar ve inanç toplulukları arasında yıkıcı ihtilaflara yol açabilecek söylemlere başvuran, düşmanlık doğuran eylemlere tevessül eden herkes, sadece temsil iddiasında oldukları kitleleri değil, bütün insanlığı derinden etkileyecek bir cürüm işlemektedirler.

Ne yazık ki son dönemde bu türden bir hastalıklı söylem, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un beyanlarında ve icraatlarında tezahür etmektedir. Mezkur zat, ‘ifade hürriyetini desteklemek’ kisvesine bürüdüğü pervasız eylemleriyle, küresel sonuçları her inançtan insanı derinden ve olumsuz etkileyebilecek bir çatışmayı, yarılmayı tetiklemektedir.

Esas itibariyle üzerinde ciddiyetle durulması gereken husus, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulculuk retoriğinin ilkel bir ırkçılık ve İslam karşıtlığına dönüşmesine yol açan zehirli iklimin tekil örnekler olmaktan çıkıp devlet başkanları ve bir kısım Batılı siyasetçiler aracılığıyla meşruiyet ve yaygınlık kazanmasıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edilen partilerin temsilcileri olarak bizler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam’a, onun aziz peygamberi Hz. Muhammed’e (S.A.V.) ve Müslümanlara yönelik kışkırtıcı, saygısız ve tehlikeli söylemini şiddetle tel’in ve teşhir ediyor; Batının sağduyu sahibi kanaat önderlerini, siyasetçilerini, düşünürlerini, sanatkarlarını ve toplumsal kesimlerini bu çirkin tavırlar karşısında sağduyudan ve barıştan yana tavır almaya davet ediyoruz."
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