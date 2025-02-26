Meclis'te 'sahte imza' skandalı

Çömez, "Her alanda derin bir yolsuzluğa batmış bu güruh, bugün de bir rezalete imza attı. Hem de millet iradesinin tecelli ettiği bu yüce çatının altında. Kokuşmuş düzen" diyerek tepki gösterdi.









Çömez, yeterli sayıda milletvekili bulunamayınca yoklama sırasında ciddi usulsüzlükler tespit edildiğini belirtti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk demokrasisi için utanç günü" ifadelerini kullanan Çömez, usulsüzlükler nedeniyle Genel Kurul'un kapanmak zorunda kaldığını söyledi.'Sahte İmzalar Vardı'Çömez, "Kendi getirdikleri kanun teklifi için bile Meclis'e gelmediler, biz de yoklama talep ettik. İlk yoklamada yeterli milletvekili yoktu, 15 dakika sonra tekrar yoklama yapıldı. Tüm pusulalar tek tek kontrol edildiğinde, iki kez pusula verenler, sahte imzalar vardı" ifadelerini kullandı.