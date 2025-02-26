Meclis'te 'sahte imza' skandalı

'Sahte İmzalar Vardı'
Çömez, "Kendi getirdikleri kanun teklifi için bile Meclis'e gelmediler, biz de yoklama talep ettik. İlk yoklamada yeterli milletvekili yoktu, 15 dakika sonra tekrar yoklama yapıldı. Tüm pusulalar tek tek kontrol edildiğinde, iki kez pusula verenler, sahte imzalar vardı" ifadelerini kullandı.
Çömez, "Her alanda derin bir yolsuzluğa batmış bu güruh, bugün de bir rezalete imza attı. Hem de millet iradesinin tecelli ettiği bu yüce çatının altında. Kokuşmuş düzen" diyerek tepki gösterdi.