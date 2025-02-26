Samanyolu Haber /Politika / Meclis'te 'sahte imza' skandalı /26 Şubat 2025 12:47

Meclis'te 'sahte imza' skandalı

İYİ Parti milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından TBMM'deki büyük bir skandala dikkat çekti. Çömez, Türkmenistan ile Türk-Türkmen okullarının açılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşüldüğü Genel Kurul'da sahte imza kullanıldığını iddia etti.

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Çömez, yeterli sayıda milletvekili bulunamayınca yoklama sırasında ciddi usulsüzlükler tespit edildiğini belirtti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk demokrasisi için utanç günü" ifadelerini kullanan Çömez, usulsüzlükler nedeniyle Genel Kurul'un kapanmak zorunda kaldığını söyledi.

'Sahte İmzalar Vardı'

Çömez, "Kendi getirdikleri kanun teklifi için bile Meclis'e gelmediler, biz de yoklama talep ettik. İlk yoklamada yeterli milletvekili yoktu, 15 dakika sonra tekrar yoklama yapıldı. Tüm pusulalar tek tek kontrol edildiğinde, iki kez pusula verenler, sahte imzalar vardı" ifadelerini kullandı.

Çömez, "Her alanda derin bir yolsuzluğa batmış bu güruh, bugün de bir rezalete imza attı. Hem de millet iradesinin tecelli ettiği bu yüce çatının altında. Kokuşmuş düzen" diyerek tepki gösterdi.


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