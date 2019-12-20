Meclis'teki sandalye dağılımı değişti

HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'in partisinden istifa ederek Demokratik Bölgeler Partisi’ne üye olması sonrası Meclis'teki parti sayısı 10'a çıktı.





sol.org.tr'de yer alan habere göre 24 Haziran seçimlerinde HDP’den Diyarbakır Milletvekili seçilen Saliha Aydeniz partisinden istifa ederek Demokratik Bölgeler Partisi’ne (DBP) üye oldu.





30 Kasım tarihinde yapılan 5’inci Olağan Kongresi’nde Eş Genel Başkanlığa seçilen Aydeniz’in katılımıyla DBP, TBMM’deki 10. parti oldu.





Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, DBP Eş Genel Başkanı seçilmesinin ardından Aydeniz, değişikliği Meclis Başkanlığı’na da bildirdi. Böylece Meclis’te temsil edilen siyasi parti sayısı 10’a çıktı.





Meclis’te grubu bulunan AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin yanı sıra, SP'li 2, TİP'li 2, DP'li 1 ve BBP'li 1 milletvekili bulunuyor. Bağımsız milletvekillerinin sayısı ise 4.