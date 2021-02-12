Samanyolu Haber /Gündem / Meclis'ten ABD'li senatörlerin 'Türkiye'ye baskı' çağrılı mektubuna karşı bildiri /12 Şubat 2021 11:57

Meclis'ten ABD'li senatörlerin 'Türkiye'ye baskı' çağrılı mektubuna karşı bildiri

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mehdi Eker ile AKP, CHP, MHP ve İYİ Partili 87 milletvekilinin imzaladığı bildiri ile ABD'li senatörlerin ABD Başkanı Biden'a gönderdikleri “Türkiye” mektubuna cevap verdi.

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Bildiride, "İmzacı senatörlerin ülkemizin iç ve dış politikasını hedef alan mesnetsiz ve sorumsuz ithamları, ABD ile stratejik ortaklığımız ve NATO çatısı altındaki müttefikliğimizle hiçbir surette bağdaşmamaktadır” dendi.

TRT Haber'in aktardığına göre bildiride, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden bugüne millet iradesini kayıtsız şartsız hakim kılmış, tam bağımsız, vatandaşları arasında ırk, renk ayrımı yapmayan modern bir demokratik hukuk devleti olduğunu halen idrak edemeyen bir kısım siyasetçilerin dost ve müttefiklerimiz arasında mevcudiyeti şaşırtıcıdır" ifadesine yer verildi.

50'yi aşkın ABD senatörünün imzaladığı ve Başkan Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a baskı yaparak, Türkiye'deki insan hakları ihlallerine son verilmesini talep ettiği mektup salı günü yayımlanmıştı. 

Mektup, partiler üstü olarak tanımlanan bir şekilde her iki partinin üyeleri tarafından desteklenmişti. Biden'ın seçiminden beri Kongre'de Türkiye ile ilgili hazırlanan ilk mektup olma özelliğine sahip bu çağrıda, Erdoğan'ın muhalefeti marjinalleştirildiği hatırlatılmıştı. 

Mektupta, "Erdoğan yönetiminin içeride ve dışarıda muhalefetin üstüne gitmesi hemen durmalı, siyasi ve düşünce tutukluları derhal serbest bırakılmalı ve tutulan otoriter yol tersine çevrilmelidir" denmişti ve Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen NBA yıldızı Enes Kanter gibi bazı isimlerin Türkiye'deki ailesinin üstüne de giderek ve hakkında Interpol kırmızı bülten çıkararak baskı yapıldığı yazılmıştı.
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