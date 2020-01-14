Meclisten Sağlık Bakanlığı'na Kürtçe tepkisi

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Sağlık Bakanlığı bünyesinde altı dilde tercüme hizmeti verilirken Kürtçe’ye yer verilmediğini söyledi.



İstanbul Havalimanı’nda 36 dil 80 lehçede çeviri hizmetlerinin başlaması ancak Kürtçe’nin olmamasının yankıları devam ederken benzer bir uygulamaya da Sağlık Bakanlığı imza attı. Bakanlık bünyesinde altı dilde tercüme hizmeti verilirken milyonlarca Kürdün yaşadığı ülkede Kürtçe tercüme yapılmıyor. Konuyu Meclis gündemine taşıyan HDP Milletvekili Semra Güzel, “Hem Türkiye’de yaşayan Kürt yurttaşların, hem Suriye, Irak, İran’dan tedavi hizmeti için Türkiye’ye gelen Kürtlerin anadillerinde sağlık hizmeti almasının önünü kapatmaktadır” dedi.





Sağlık Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde bakanlık bünyesinde yürütülen tercümanlık hizmetlerinin altı dilde yapıldığına dair afişleri sağlık kurumlarına dağıttığını ve bu afişleri astığını kaydeden HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, “Arapça, Farsça, Rusça, İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinde olmak üzere 6 farklı dilde hazırlanan bu afişler arasında Kürtçe bulunmamaktadır. Sağlık Hizmetleri kapsamında İçişleri Bakanlığına bağlı 112 Acil Çağrı Merkezlerinde de İngilizce, Arapça, Almanca, Rusça ve engelli yurttaşlar için ‘engelsiz 112’ hattı mevcutken bu hizmet yine Kürtçe olarak verilmemektedir” açıklamasını yaptı.





“KÜRTÇE YAYGIN DİL AMA TERCÜMAN YOK”





Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Turizm Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini devam ettiren Uluslararası Hasta Destek Birimi ve Çağrı Merkezi’nin verdiği bu hizmetten Kürt yurttaşların yararlanamadığını kaydeden HDP’li Güzel, sadece ülkedeki Kürtlerin değil İran, Suriye ve Irak’tan gelen Kürtlerin de bu hizmetten mahrum kaldığını savundu.





“Bu birim bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarında hasta raporlarının bahsi geçen dillere çevrilmesine kadar her türlü tercümanlık hizmetini vermekte iken hem Türkiye’de yaşayan Kürt yurttaşların, hem Suriye, Irak, İran’dan tedavi hizmeti için Türkiye’ye gelen Kürtlerin anadillerinde sağlık hizmeti almasının önünü kapatmaktadır. İngilizce, Almanca, Fransızca gibi diller Türkiye ve çevre ülkelerde çok yaygın bir şekilde kullanılmazken bu diller tercüme hizmetleri kapsamına alınmış fakat Türkiye’de ve Türkiye’nin komşusu olan ülkelerde çok yaygın bir şekilde kullanılan Kürtçe bu hizmet kapsamına alınmamıştır” değerlendirmesinde bulundu.





Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren HDP Milletvekili Semra Güzel, önergesinde şu sorulara yanıt aradı:





– Sağlık Bakanlığı bünyesinde yürütülen tercümanlık hizmetlerinde Kürtçenin olmamasının gerekçesi nedir?





– Kürt yurttaşlar Kürtçenin sağlık hizmetleri kapsamına alınmamasını ciddi bir ayrımcılık olarak düşünmektedir. Temel görevi fiziksel, psikolojik, ruhsal her türlü sağlık halini sağlamak olan Bakanlığınız Kürt yurttaşlara ayrımcı politika mı uygulamaktadır?





– Anadilleri Kürtçe olan ve Türkçe bilmeyen yurttaşların tedavi süreçleri nasıl ilerlemektedir? Hasta ve doktor arasındaki diyalog nasıl sağlanmaktadır? Bakanlığınızın bu konuya dair bir çalışması var mıdır?





– Anadilinde sağlık hizmeti almak her yurttaşın en temel insan haklarından biri iken Kürtçenin tercümanlık hizmetleri kapsamına alınması için yeni bir düzenlemeye gidilecek midir?