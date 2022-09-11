Samanyolu Haber /Gündem / Medineli tanınmış Kurra Hafız Nomani'den Nizamiye’de Kuran ziyafeti /11 Eylül 2022 16:44

Medineli tanınmış Kurra Hafız Nomani'den Nizamiye’de Kuran ziyafeti

Kur-an’ı Kerim tilaveti programları için Güney Afrika’da bulunan Medineli Şeyh ve kurra hafızı Muhammad Saad Nomani, Cuma Namazı için Johannesburg’ta bulunan Nizamiye Camii’ni seçti. Kur-an-ı Kerim’i bütün makamlarda okuması ve meşhur hafızların seslerini aynen taklit etmesiyle bütün İslam ülkelerinde tanınan Şehy Nomani’nin Kuran ziyafetini dinlemek için Müslümanlar Nizamiye’yi doldurdu.

Medineli tanınmış Kurra Hafız Nomani'den Nizamiye’de Kuran ziyafeti

Nizamiye’nin yöneticilerine kendisini davet ettikleri için teşekkür eden Şeyh Nomani, Cuma namazı öncesi önce kendi makamıyla, ardından da Kabe imamlarının okuduğu şekilde Kur-an tilavetinde bulundu.

Nizamiye Camii idarecisi Faruk Türkmen, Şeyh Nomani’nin Cuma programını şöyle anlattı, “Şeyh Muhammad Saad Nomani Al-Madani 9 Eylül Cuma günü Nizamiye Camii'ndeydi. Allah'ın kendisine lütfettiği yeteneği diger kariler gibi okuyabilmesidir. 99 farklı hafızın okuyuşunu taklit edebilmektedir. Nizamiye Camii'de geçirdiği süre bu yeteneğinin çok güzel bir uygulaması oldu. Cuma namazından önce 20 dakika boyunca camiyi dolduran cemaat ruhlara hitab eden bir Kur-an ziyafeti yaşadılar, hutbe ve namaz bunun hitam-i miski oldu.”

Pakistan asıllı olan ve Medine’de doğan Nomani, dünyanın önde gelen karilerinden Kur-an dersi aldı. Nomani, İmam Ebu Hanife’nin 26. kuşak torunu olarak biliniyor.


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