Medineli tanınmış Kurra Hafız Nomani'den Nizamiye’de Kuran ziyafeti

Nizamiye’nin yöneticilerine kendisini davet ettikleri için teşekkür eden Şeyh Nomani, Cuma namazı öncesi önce kendi makamıyla, ardından da Kabe imamlarının okuduğu şekilde Kur-an tilavetinde bulundu.







Nizamiye Camii idarecisi Faruk Türkmen, Şeyh Nomani’nin Cuma programını şöyle anlattı, “Şeyh Muhammad Saad Nomani Al-Madani 9 Eylül Cuma günü Nizamiye Camii'ndeydi. Allah'ın kendisine lütfettiği yeteneği diger kariler gibi okuyabilmesidir. 99 farklı hafızın okuyuşunu taklit edebilmektedir. Nizamiye Camii'de geçirdiği süre bu yeteneğinin çok güzel bir uygulaması oldu. Cuma namazından önce 20 dakika boyunca camiyi dolduran cemaat ruhlara hitab eden bir Kur-an ziyafeti yaşadılar, hutbe ve namaz bunun hitam-i miski oldu.”





Pakistan asıllı olan ve Medine’de doğan Nomani, dünyanın önde gelen karilerinden Kur-an dersi aldı. Nomani, İmam Ebu Hanife’nin 26. kuşak torunu olarak biliniyor.







