Medipol Başakşehir Avrupa'da da kazanmaya devam ediyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir evinde konuk ettiği Kopenhag'ı 1-0 mağlup etti.





Teknik direktör Okan Buruk, son 32 turu rövanşında Sporting Lizbon ile İstanbul'da oynanan maçın ilk 11'ine göre kadroda 2 değişikliğe gitti. Buruk, ilk 11'i Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Demba Ba ve Crivelli'den oluşturdu.





Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmaya iyi başlayan Başakşehir oldu. Özellikle Crivelli ve Demba Ba ile gole yaklaşan turuncu-lacivertliler fırsatlardan yararlanamayınca ilk yarı golsüz sona erdi.





İkinci 45 dakikada oyun orta saha mücadelesi şeklinde geçerken eşitliği bozan taraf Başakşehir oldu. 86. dakikada Guillermo Varela, Demba Ba'yı ceza sahası içi sol çaprazda yerde bıraktı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Edin Visca yapmadı: 1-0. Tecrübeli futbolcu böylece UEFA Avrupa Ligi'ndeki altıncı golünü kaydetti.





Son düdükle birlikte Medipol Başakşehir, rakibini tek golle mağlup ederek ev sahibi avantajını kullandı.





Kopenhag'dan iptal talebi





Danimarka Kulübü, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, rövanş maçının iptali için UEFA'ya başvurduklarını duyurdu. Danimarka hükümetinin ve Danimarka Futbol Federasyonu'nun ülkedeki corona virüs salgını için aldığı kararların gerekçe olarak gösterildiği ve 19 Mart'ta seyircisiz olarak oynanacağı açıklanan müsabakanın iptalinin istendiği kaydedildi.